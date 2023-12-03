上床前「吃根香蕉」睡得更香甜！　專家盤點8大食物超助眠

▲英國睡眠慈善基金會公布2024年睡眠指南。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國睡眠慈善基金會（The Sleep Charity）公布5大睡眠指南，希望讓人們在2024年開始時，也能感到神清氣爽、煥然一新。其中關於飲食的建議，列出了8種意想不到的助眠食物，香蕉更被認為是一覺好眠的關鍵。

1、睡前飲食

睡眠慈善基金會推薦的常見助眠食物包括，香蕉、葡萄、歐洲酸櫻桃、草莓、杏仁、魚類、全麥穀物、起司燕麥餡餅。

香蕉位居助眠水果榜首，因為它富含鎂和鉀，有助於放鬆肌肉，也含有色胺酸，能夠刺激分泌讓大腦保持鎮靜的激素。

其他水果也能促進褪黑激素的分泌，這是一種對睡眠品質發揮關鍵作用的荷爾蒙。營養學研究著作「健康與疾病中的抗氧化劑」（Antioxidants in Health and Disease）指出，葡萄、草莓、歐洲酸櫻桃（tart cherries）都是透過水果攝取褪黑激素絕佳選擇。

除了上述8種食物，英國及紐西蘭特有的「馬麥醬」（marmite）也在推薦清單上，它使用啤酒釀造後的沉積酵母製作而成，呈深棕色並且帶有獨特氣味，經常被用來抹麵包或拌入湯中。

不過，無論睡前吃了什麼，都要注意保持口味清淡。晚上享用大餐可能導致消化不良，尤其辛辣食物更可能讓睡眠成為災難。過多高碳水食物，例如麵包、義大利麵與米飯等，恐怕刺激胃酸分泌過多，讓人醒著的時間更久。睡前吃太多巧克力也會攝取太多咖啡因。

2、關掉螢幕

避免螢幕發出的藍光抑制褪黑激素分泌。

3、做一些放鬆的活動

閱讀與睡前洗澡都有幫助。

4、嘗試冥想



5、打造「理想的臥室環境」

關鍵是讓房間保持涼爽、黑暗與安靜，並且移除任何雜亂的東西。

睡眠慈善基金會執行長阿蒂絲（Lisa Artis）說，「睡眠對於過上更健康快樂的生活非常重要…建立一個良好的睡眠習慣，並且堅持下去，將有助於增加活力、減少壓力。」



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