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2歲兒狂做惡夢「開飛機被日本人打下」　爸媽一查竟是二戰飛行員

▲▼美國男童詹姆斯．萊寧格（James Leininger）與美軍二戰飛行員詹姆斯．休士頓（James Huston）。（圖／翻攝推特）

▲二戰飛行員詹姆斯．休士頓（左）與他死後50多年才出生的男童詹姆斯．萊寧格（右）。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

美國路易斯安那州2歲男童詹姆斯．萊寧格（James Leininger）幾乎每天都做一樣的惡夢，夢見自己化身戰機飛行員，卻被日本人擊中而墜機身亡，醒來後總是情緒潰堤、又哭又喊。他的父母展開3年調查，翻遍軍事史料並且尋找生還老兵，竟發現兒子的夢境與記憶，與美軍二戰飛行員詹姆斯．休士頓（James Huston）的遭遇幾乎完全相符。

綜合外媒報導，小詹姆斯從小熱愛飛機與航空，卻於2000年5月起被惡夢纏身，甚至一周高達5天。根據母親安德莉亞（Andrea）描述，兒子會從睡夢中驚醒，一邊又踢又抓，一邊指著天花板扯嗓大吼，「飛機失事，起火了，出不去了，救命！」

隔天父母問起此事，小詹姆斯表示，自己駕駛「海盜船」（Corsair）飛機，從一艘名為「納托馬」（Natoma）的船上起飛，未料引擎被擊中後爆炸起火，墜入水中迅速沉沒。他被問及究竟遭誰打中時，竟一臉生氣又噁心地說，是機上塗著紅太陽圖案的「日本人」，甚至清楚表示，還有一位要好的戰友傑克拉森（Jack Larsen）。

▲1942年11月第二次世界大戰期間，美國海軍最新型戰鬥機之一「海盜船戰鬥機」在未知地點上空飛行。（圖／達志影像／美聯社）

▲1942年11月，美國海軍最新型戰鬥機之一「海盜船戰鬥機」在未知地點上空飛行。（圖／達志影像／美聯社）

儘管父母對航空領域一竅不通，2歲的小詹姆斯平時也未接觸相關童書或卡通，卻能說出許多軍事歷史學者才懂的知識。有一次，他在玩具店糾正母親，直指某戰機模型的零件是副油箱（drop tank）而非炸彈。

父親布魯斯（Bruce）被兒子的詭異行徑嚇壞了，於是試圖證明這一切只是巧合，但他調查後卻發現，美軍二戰時期真的擁有小型護衛航母納托馬灣號（Natoma Bay）及海盜船戰鬥機。根據史料，來自賓州的休士頓中尉參加硫磺島戰役，卻於1945年3月3日被日本戰機擊中引擎，最終不幸墜海死亡，事發細節與小詹姆斯的夢境驚人相符。

最後，布魯斯還找到多位老兵，其中甚至包括拉森，而對方也證實了休士頓中尉的遭遇及事蹟，更稱對方「是個真正的好人，那是一個非常危險的地方，卻自告奮勇過去。」

維吉尼亞大學心理學家塔克（Jim Tucker）長期關注「前世記憶」案例，研究超過2500個兒童的經歷。他不認為小男孩能夠憑空想像出相同情節，「如果我們從未能夠證實，這孩子說的任何事情與某人的死亡相符，那你們當然可以把它當成幻想。」他指出，休士頓中尉是50年前來自賓州的犧牲將士，而小詹姆斯住在路易斯兒那州，「2歲的他透過某種正常方式獲得這些資訊，似乎是絕對不可能的。」

在父母聯繫下，小詹姆斯的記憶也獲得休士頓中尉家屬認可，甚至因此獲贈對方的遺物，包括海盜船戰機模型及喬治華盛頓半身像。不過，他的惡夢持續到8歲後就逐漸消失，隨著年紀增長，對於二戰時期的記憶越來越模糊。

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