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這睡姿容易做惡夢？最常見情節「不是被追殺」　研究曝可能原因

▲▼ 睡覺,睡眠,夢,作夢,床,被單。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲不少人都有做惡夢的經驗。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合報導

大家幾乎都有做夢、甚至做惡夢的經驗，但人類對於背後機制仍有許多不解之處，堪稱一門複雜浩瀚的學問。《太陽報》整理幾份有趣研究，一些學者認為，仰睡者最容易做惡夢，另一份調查發現，人們最常經歷的惡夢情節是墜落。

【什麼是夢？】

《今日醫學新聞》指出，夢是人類睡覺時，大腦創造出來的故事及圖像。每人每晚至少會經歷3-6個夢境，每場夢大約維持5-20分鐘，內容可能奇怪、浪漫、天馬行空、情慾高漲，或是純粹恐怖的惡夢。

【為什麼會做夢？】

根據《科學人》資訊，20世紀奧地利心理學家佛洛伊德（Sigmund Freud）認為，夢是大腦釋放壓抑思想及感受的方式。但是，當代學界對此意見分歧，一些人認為夢根本沒有任何意義，另一些人認為，夢是大腦釋放情緒或心理創傷的淺意識過程。

▲▼ 睡覺,睡眠,夢,作夢,床,被單。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲科學家找出幾個提高做惡夢可能性的誘因。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

【為什麼會做惡夢？】

科學家已經知道，惡夢大多發生在睡眠的快速動眼期（REM），雖然很難解釋確切成因，但他們已經找到「提高做惡夢可能性」的幾個因素。

美國醫療機構梅奧診所（Mayo Clinic）指出，惡夢誘因包括壓力、焦慮、創傷、睡眠不足、特定藥物、藥物濫用、大量閱讀恐怖書籍、大量觀看恐怖電影。在某些情況下，若一個人太頻繁做惡夢，甚至可能被診斷出夢魘症（Nightmare Disorder）。

【如何不再做惡夢？】

根據科學家目前所知，完全消除惡夢是不可能的，但哈佛研究指出，如果掌握假定成因，或許可以緩解。首先，如果假設惡夢成因是壓力，應該試圖找出壓力源頭，並且找到好好應對壓力的方法。如果是藥物引起，可以試著更改劑量或者服用不同藥物。若是在創傷後長期做惡夢的人，可以尋求心理治療。

另一份研究發現，飽受惡夢所苦的人，或許能夠改變睡姿、緩解不適。香港樹仁大學輔導及心理學系余啟程教授指出，仰躺睡覺的人會經歷更多惡夢，也更難記住夢境內容，「不同睡姿可能對不同身體部位產生壓力，而身體感受可能是夢境元素的來源。」

▲▼睡覺壞習慣。（圖／Unsplash）

▲一些研究認為，睡姿也可能與夢境有關。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

【該睡哪一邊？】

如果不想要影響睡眠品質，依照最舒適的姿勢睡覺即可。但是，土耳其土東萬恩省百年大學（Yuzuncu Yil University）亞加貢博士（Dr. Mehmet Yucel Agargun）研究指出，右側睡的人傾向夢到安全放鬆的情境，左側睡可能與強烈情緒及不安全感的夢境有關，如果習慣趴睡，可能更容易夢到情色內容。

【最常見的惡夢】

如果排除創傷誘因，人們的惡夢內容大多都很相似。一份研究調查了2000人的夢境後發現，最常見的惡夢情節是墜落，緊接在後依序為被追逐、死亡、迷失、感覺受困、遭遇攻擊。除此之外，錯過重要活動、睡過頭、親人離世及持續受傷，也是前10大常見內容。

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