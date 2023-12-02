南瀛天文館究知天文　南消四大守護冬日宣導一氧化碳危險

▲南消第四大隊大內分隊藉此活動向民眾宣導一氧化碳中毒之危險及心血管疾病態樣，期望透過宣導降低憾事發生機率。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

透過統計資料發現冬天為一氧化碳中毒及高齡長者心血管疾病好發的高峰期，台南市大內區公所攜手南瀛天文館，辦理『啟程向前感恩回饋活動』，南消第四大隊大內分隊藉此活動向民眾宣導一氧化碳中毒之危險及心血管疾病態樣，期望透過宣導降低憾事發生機率，度過一個平安溫暖冬季。

大內分隊12月2日前往南瀛天文館現場舉辦宣導活動，本次宣導活動除說明使用燃氣熱水器應注意之事項及如何避免冬季溫差過大造成身體不適外並舉辦有獎徵答活動；有獎徵答獎品為消防局『2023年消防月曆』，消防月曆只送不賣，因此民眾熱烈搶答希望能獲得消防月曆，現場更有提供安妮可給民眾實際操作CPR，期望藉由寓教於樂的遊戲方式學習到更多防災知識。

進入冬季以來已發生多起燃氣熱水器使用不慎造成人員傷亡的意外事件，調查事故的發生原因大多為燃燒不完全產一氧化碳中毒所致。藉此大內消防分隊提醒仍使用燃氣熱水器之民眾應注意室內通風狀況外，更可更換成電熱水器降低一氧化碳中毒機率，住家才會安全又可靠。

第四大隊大隊長蔡國保表示，本次的活動主要是說明一氧化碳中毒之危險，使民眾了解居家安全之重要；並呼籲在「政府力量有限，民間資源無窮」的考量下，希望熱血的青年加入義消，共同守護大臺南市民的生命與財產安全。

消防局長李明峯也呼籲民眾對於日常用火、用電安全應該要小心謹慎，尤其使用液化石油氣，更需要將瓦斯桶移至室外或屋外且注意串接使用不馬虎；期待大家能多一分防災準備，少一分生命財產損失。