母女帳篷燒炭取暖釀1死2傷！新竹露營民宿未合法　業者低調拒回應

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣尖石鄉一處露營民宿26日傳出死亡意外，警方初步調查，羅姓母女3人到該處營區露營，疑似入夜後山區溫度低，因此羅女在帳篷內燃燒木炭取暖，未料竟一氧化碳中毒，導致媽媽羅女死亡、2名女兒則是中毒送醫，幸目前已恢復意識。初步了解，該處露營營地未合法登記，《ETtoday新聞雲》實際致電業者，對方不願多談。

▲羅姓母女3人在帳篷內燒炭取暖，結果一氧化碳中毒，釀成1死2傷慘劇。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

據警方調查，死者羅女(約40多歲)是單親媽媽，25日帶著2個雙胞胎女兒(12歲)前往尖石鄉該處露營民宿住宿，入夜後因山區氣溫驟降，母女3人疑似為了取暖，因此在帳篷內使用炭火，沒想到因此一氧化碳中毒、相繼倒地。

露營區老闆26日一早巡視園區，發現母女3人都未出帳吃早餐，以為還在休息便未打擾，豈料過了中午3人還是沒有活動跡象，因此才打開帳篷查看，赫見3人倒地昏迷，急忙撥打電話求救。救護人員到場時，媽媽羅女已經明顯死亡，2個女兒則是中毒昏迷，經送往新竹北榮醫院治療後恢復意識，目前2人還不知媽媽已經過世。目前警方已聯繫死者家屬到場，預計今(27日)下午將進行相驗，釐清死因。

初步了解，新竹縣府2022年底開始對轄內不合法的露營業者進行輔導，此次發生死亡意外的業者第一階段審核未通過，目前尚未取得土地使用許可，仍處於不合法狀態。《ETtoday新聞雲》實際致電業者，對方透露羅姓母女3人入住的帳篷價格為每晚1100元，帳篷內都有提供棉被保暖；當記者進一步詢問細節時，對方僅表示「目前全部交給警察處理」，拒絕回應。