糧草不繼？坦言民眾黨「破產邊緣」　柯文哲：靠小額捐款撐到現在

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席邱臣遠競選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年大選「三腳督」確立，面對最現實的糧草問題，民眾黨總統參選人柯文哲日前受訪時坦言民眾黨財務吃緊、快破產，讓外界好奇是否能撐到選完？柯表示，其實台灣民眾黨從頭到尾都瀕臨破產邊緣，但也是一路撐到現在，「這場選戰到現在為止，我們真的是靠小額捐款撐到現在」，很感謝支持者。

柯文哲2日與副手搭擋吳欣盈一同到中和幫立委參選人邱臣遠站台，受訪時提到，其實台灣民眾黨從頭到尾都瀕臨破產邊緣，但也是一路撐到現在，所以還是非常感謝大家，「這場選戰到現在為止，我們真的是靠小額捐款撐到現在，這也是台灣人民力量的顯現」。

柯文哲強調，一定要跟台灣人民證明一次，選舉不一定要像國民黨、民進黨那種選舉方式，今天當然是場地太小，「我要感謝大家，大家還是很熱情來參與」，相信大家也不是那種遊覽車載來的，發2個便當還要看看是不是雙主菜便當，「大家都自動自發來，所以我剛才一上來第一句話，感謝大家、感謝大家對我們的支持」。

至於支持者主要是年輕人，要如何募款？柯文哲說，要非常感謝黃國昌老師，有發起500元募款，其實500元在台北市還可以買差不多4、5個便當，非常感謝這些年輕人捐出他們的便當錢來支持，所以還是要表示感謝。

而3日將到台中幫立委參選人蔡壁如站台，儘管被稱為「藍白合示範區」，但國民黨立委參選人、台中市長盧秀燕都會刻意跟柯錯開，是否覺得尷尬？柯文哲說，活在世界上自然就好、大家方便就好，不會故意讓人家尷尬，每個人就是很自然，所以為什麼這次的競選主題曲叫《簡單的人》，希望每個人在這社會只要很簡單的做事，就可以在這社會上安居樂業，也是對台灣未來的期望。