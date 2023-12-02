環保袋+壽麵被檢調說成120元　徐巧芯笑死：政治界愛馬仕也沒這麼厲害

▲國民黨立委候選人徐巧芯出席聯合選總部成立大會，戴上爭議購物袋。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市立委參選人、市議員徐巧芯自爆，她的選區內有幾位里長因贈送重陽節壽麵及購物袋，而遭檢方約談，引發外界熱議。徐今（2日）舉辦競總成立大會，會前接受媒體訪問時，她特別拿著壽麵跟購物袋現身，笑稱「這麼時尚的政治界愛馬仕，怎麽能被擋住」，並敘述事發經過表示「真的是笑死人了」，檢調吃米不知道米價嗎？

針對徐巧芯送壽麵及購物袋遭質疑賄選，徐巧芯說，那真的是笑死了，當天市場松山區里長促進會活動，她自己登記行程就寫得很清楚，就是收到邀請函，而且是場藍營里長的固定聚餐，但現在卻有17里長被檢調約談。

徐巧芯也透露，當天有17位里長、4位議員都在現場，而檢調不只要清算她，他們也要清算王鴻薇，檢調在問案的時候，就不斷引導里長說，他們辦活動是為了他們兩個辦造勢，但其實完全不是這樣，當天台北市市黨部主委黃呂錦茹也在，17位里長被抹黑成里長找里民幫徐巧芯、王鴻薇造勢，真的是笑死人。

徐巧芯嗆，司法檢調搞不清楚狀況，為了民進黨選情刻意抹黑別人，這樣的選舉伎倆大家看多了，不會被騙，當天的議員都是被邀請的，包括秦慧珠、詹為元都有在現場，當天就不是為了個人辦的活動，當天的餐費也不是她出的，活動也不是她要求他們辦的。

徐巧芯無奈說，檢調說這樣破破的袋子要100塊，政治界愛馬仕也沒有這麼厲害，還說壽麵價格要120，「檢調人員不要吃米不知道米價」，「如果不會google查價，我可以教你，4元的袋子加上20塊的壽麵，說成120元，檢調數學還好嗎？他們會不會查價？檢調真的覺得120的話，她應該多囤一點賣給檢調，再捐給侯友宜，這樣競選經費大概就可以籌出來了。

媒體也問，活動上有無拉票？徐說，當天活動上的民眾看到她都很興奮，都會上前說「加油」，她也回應「愛你喔」，不料這段畫面竟被檢調認為是在造勢，質問怎麼會說「愛你」。



