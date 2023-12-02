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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委激戰／政二代廝殺！賴品妤vs.廖先翔　父親爭議成選戰攻防

▲▼賴品妤、廖先翔。（合成圖／記者屠惠剛、崔至雲攝）

▲賴品妤、廖先翔。（合成圖／記者屠惠剛、崔至雲攝）

記者崔至雲、杜冠霖／新北報導

2024立委選戰開打，新北市第12選區由民進黨現任立委賴品妤對上國民黨兩屆議員廖先翔，近日因廖家土地問題，引發爭議，巧合的是，兩人各自的父親廖正良和賴勁麟近期都捲入爭議事件，成選戰焦點。綠營認為，賴品妤經過這一波攻擊廖的家族土地問題，確實挽回不少因「雲豹小公主」事件所流失的支持度，不過藍營強調，廖家山上的房子與停車場該拆的拆，該解除租終約也都解除，對廖的選情影響不大。

新北第十二選區幅員廣大，稱為「七星選區」，涵蓋金山、萬里、貢寮、平溪、雙溪、瑞芳及汐止7個行政區。在地人士分析，該區政治版圖藍大於綠但差距極微，七個行政區中以汐止區為最大票倉；藍營認為，只要在汐止區開出紅盤並拉大差距，等於是吃了定心丸，因此，賴、廖目前都相當著重在汐止的票倉。

時序拉到9月，當時因為賴品妤父親、前綠委賴勁麟遭質疑政府標案，與政治獻金獨厚綠營等爭議，當時有民調顯示，有47%選民支持廖先翔，賴品妤則是31%。但近日廖先翔被爆出家族土地佔用國有土地，該事件也在網路上引發民眾討論。

綠營輔選人士坦言，國民黨前一波狂打綠電爭議，賴品妤選情確實受到很大衝擊，還一度落後競選對手超過誤差範圍外，但後來賴勤跑地方，民調已經回溫，最近幾份民調顯示，雙方差距已經在射程範圍內，甚至是互有領先，這還是在廖先翔家族違法豪宅爭議爆發前所做的民調。

該人士表示，廖先翔家族的800坪豪華莊園讓地方一片譁然，包含廢水排放、還有號稱「選民服務」卻是侵佔國有地的無本收費停車場，吃相之難看連藍營地方基層都為之咋舌。「這是核彈級的重創」，目前還沒有新的民調出爐，但地方沸騰的程度非同小可，最誇張的就是廢水排放部分，到底怎麼敢如此？「但廖先翔始終沒有說明清楚，還不用看民調，光看廖三天內的回應變化就可以知道選情的變化。」

他指出，廖先翔從一開始說是抹黑、大動作表示要提告，到推給祖父母沒讀書、不懂申請，最後鞠躬道歉並承諾全部拆除，幾天內態度丕變，可見廖陣營最初也未料到對選情衝擊如此之大，才緊急亡羊補牢、試圖止損。事發當下，廖雖霸氣喊話全部拆除，卻在一個月後被發現僅拆除房舍、錦鯉池、後院水池都還在，就連當時大動作拆除違法停車場的遮雨棚，也被發現事後偷偷裝回去，種種令人匪夷所思的作為又被民進黨抓到打點，讓廖形同「活動提票機」，至今對相關指控未置一詞。

該人士也說，就連停車場收費級距都被是「加價不加量」。廖先翔過去受訪時稱停車場是為里民服務，但事後被發現收費並非廖宣稱的公道價1500，而是有遮雨棚1個月3500、沒有的1個月2500，等於拿國家資源魚肉鄉民，也有地方基層透露，廖家族違法施作範圍實在過大，想不看到都難，地方鄉親跟基層耳語不斷，此事在當地民眾輿論發酵，對廖先翔選情形同「放血」。

對於家族土地爭議，廖先翔則強調，現在就是積極協助父親把有問題的加以改善，針對有爭議的停車場，也與地主都解除租約了、山上的房子也已經拆到不堪使用，所以他不認為在政治的攻擊，賴品妤還站得住，且認為民眾心中都有一把尺，應該會再去做評估。

廖先翔也透露，11月中旬，內部有做一份內參民調，民調顯示還是領先賴品妤，且是贏在一定的程度。在選戰的最後一個月，一定持續勤跑基層。

國民黨新北市黨部主委黃志雄則認為，現階段廖先翔還是處在優勢，兩人基本上都是政二代，外界對於賴品妤是「雲豹小公主」的印象仍是相對深刻，廖先翔父母親的土地問題反而還比較單純，而且副總統賴清德本身家族也有這樣的狀況，賴都不處理，但廖家目前都處理好了，相形之下民眾一看也就懂了，相信輿論中廖先翔還是佔優勢。

至於未來要如何協助廖先翔輔選？黃志雄說，不管是黨員，或是里長一定會全力提供人力支持，一定會努力把支持者催出來，主打綠營施政不力、喚起黨員的凝聚力，也喚起中間選民對於民進黨的厭惡感，類似的文宣及催票系統，一定會全力啟動。
 

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