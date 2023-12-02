侯友宜嗆民進黨「好膽嘜走！」　轟：貪污舞弊的桃花黨該下台了

▲國民黨總統候選人侯友宜、徐巧芯出席聯合選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（2日）出席同黨籍立委參選人徐巧芯造勢活動，致詞時他提到，過去當警察時，每次辦案遇到歹徒打電話來恐嚇他，他都會跟歹徒說「好膽嘜走！」這次選舉他也要對民進黨說「好膽嘜走！」貪污舞弊、處處都是桃花的民進黨，該下台了。

侯友宜說，今天是最有力量的徐巧芯競選總部成立，看到各位滿滿的支持，他好感動；尤其，徐巧芯現在受到民進黨打壓，他們無所不用其極打壓、用奧步來抹黑她，民進黨根本是在讓徐巧芯更有戰力。



侯友宜提到，他在年輕打仗時，每一次歹徒都會打電話到他家恐嚇，只要電話一來，他就告訴歹徒，「你有膽你就不要跑，我馬上去你家等你」；徐巧芯也有這種氣勢，「民進黨，你有膽子你就不要跑，繼續打，我就正面跟你對著打」。



侯友宜大讚徐巧芯，這就是女中豪傑，這就是不怕死，這就是她行情好，要不然為什麼大家找她，不找別人？找她剛剛好，他相信徐巧芯絕對是清清楚楚、清清白白，才不怕人亂抹，「我們就是廉潔，才會碰到貪腐政府打壓」。



侯友宜也提到，這次選舉是兩個最大的主軸，一個就是鴨霸、專制、貪腐的民進黨，人民等了八年，人民有夠痛苦。「我只有一句話，八年來，你們的委屈不夠嗎？八年來你們受到民進黨的糟蹋不夠嗎？我侯友宜我會跟人民站在一起，這些糟蹋，侯友宜都可以承受，因為你們比我還更辛苦」。



侯友宜說，2024這一役是中華民國、台灣命運的紅綠燈、在十字路口上，選擇徐巧芯，選擇一個清廉的政府、選擇侯友宜、選擇徐巧芯，就是守護中華民國的安全，讓台灣人民、這塊土地能夠平安，選擇他們兩個，一個到國會揭弊，一個負責在政府除弊，還給人民一個清廉的政府，還給人民一個平安的台灣。