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蕭美琴愛貓抵台第一站　防檢署首公開「隔離檢疫站」體貼毛孩措施

▲防檢署公開犬貓隔離檢疫站內部空間。（圖／翻攝防檢署臉書）

▲為體貼飼主與毛孩，防檢署近期在檢疫站空間做了許多調整。（圖／翻攝防檢署臉書）

記者楊惠琪／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴完成駐美代表工作交接，今天清晨帶著4隻愛貓返抵國門，一下機就直奔機場防檢署檢疫櫃台申報並安撫愛貓。根據防檢署犬貓輸入及隔離檢疫規定，蕭美琴的愛貓必須先送至桃園觀音檢疫站進行7天的隔離檢疫，防檢署也首度在臉書公開檢疫站的空間，以及多項體貼毛孩的措施。

根據防檢署犬貓輸入及隔離檢疫規定，寵物抵台後，在機場檢疫櫃台、海關完成相關申報程序後，寵物就必須與飼主分開，被送至觀音檢疫站隔離檢疫7天。不過，隔離期間，飼主可以前往探視，還可準備寵物愛吃的零食、喜歡的玩具，甚至可以申請幫寵物洗澡，緩減異地隔離的緊張情緒。

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▲防檢署公開犬貓隔離檢疫站內部空間。（圖／翻攝防檢署臉書）

▲隔離檢疫站定時打掃，加強環境清潔消毒與改善通風。（圖／翻攝防檢署臉書）

防檢署也首度在臉書粉專公開檢疫站的內部空間，防檢署說，毛孩是每位飼主的寶貝，因此在兼顧邊境疫病風險管控和動物福利，近期做了許多措施和法規上的調整，包括在隔離空間提供墊布玩具緩解緊迫、碗盆食器定時清潔消毒、加強環境清潔消毒改善通風、落實訪客生物安全防護措施等。

為了體貼毛孩和家長的心情，檢疫站人員還會提供毛孩即時影像給飼主，寵物愛吃的零食、喜歡的玩具都可帶進檢疫站，站內還設置運動場，提供寵物跑跑，維持運動量。此外，飼主也可申請探視，甚至還提供熱水、吹風機、盥洗用具等，讓飼主可以幫毛孩洗澡。

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