柯文哲酸他「選不上」　侯友宜曝當下反應：為了國家我都可以忍

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選倒數43天，《中視新聞》1日播出國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康專訪。談到藍白過去整合的種種，趙少康指出，民眾黨總統參選人柯文哲曾當面嗆侯友宜他選不上，侯友宜說自己當下就笑笑，他知道，為了國家他都可以忍，他過去衝鋒陷陣，子彈都打不死，言語怎麼能傷到他？他知道對方說的不是事實就好。

侯友宜說，當初為了藍白合，他心中價值就是讓人民、國家更好，也許過程上有很多言語羞辱跟批判，「我覺得都還好還好」。

面對柯文哲當面稱他選不上，侯友宜說，他就笑笑，他知道這不是事實就好，而且那時候要合作，他相信對方沒有壞意。

至於登記前一天在君悅飯店的在野會談，侯友宜表示，那時候什麼樣局面都不重要，重點是他誠心誠意，他有始有終，想要到馬辦，結果怎麼樣不知道，但就是大家在同個地方畫下句點，而當天會面地點喬不定，他最主要怕的是對前總統馬英九不好意思，要他到君悅，但後來他決定過去，也謝謝他，主要是柯文哲他有同意馬過去，他雖覺得不禮貌，但馬英九說他願意。

有關傳言指出，藍白會時有談到潛艦國造弊案，侯友宜說，對他來說，合作沒前提，有沒有弊案跟合作兩碼事。