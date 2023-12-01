「民進黨是群政治騙子！」　韓國瑜嗆：比愛情騙子還可怕

▲韓國瑜出席林德福競總大會。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

前高雄市長韓國瑜今（1）日晚上出席同黨籍總統參選人侯友宜、立委林德福競總成立大會，韓國瑜致詞時提到，「政治騙子比愛情騙子還可怕」，遇到愛情騙子喝酒大哭一下就好，但若投錯票，遇上政治騙子還要等4年才能再選，民進黨是一群政治騙子，呼籲人民要擦亮眼睛，集中選票，一起支持侯友宜、趙少康、林德福、張智倫。

韓國瑜說，今天回到自己的家鄉感到好溫暖，要問民眾一個數學題，永和區有幾個立委？中和有幾個立委？雙和地區有幾個立委？韓國瑜高喊，「雙和區有三個！我也是雙和區的」。語畢後引來支持者揮旗大聲尖叫。

韓國瑜表示，林德福過去37年為永和的服務，一路走來始終始終如一。一個最棒的團隊要兩種人，第一種是夢想家，就像美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）一樣，他可以發展各種東西，而夢想想完後，就要有實踐家執行，他必須腳踏實地、一步一腳印把工作做好。

韓國瑜說，林德福就是實踐家，他從永和代表、主席、立委，永遠跟永和站在一起、認真努力、投入服務、沒有偷懶。

韓國瑜接著說，一般人到餐廳吃飯時，裡面有大魚大肉，吃完後，一個感覺是好吃，一個感覺是不好吃，如果吃的時候，感覺你與食物非常近，吃完後很舒服，就覺得好吃，但是如果有些大魚大肉，怎麼吃就不好吃，就知道是失敗的餐廳；民代也是，有些民代距離很遙遠，就是失敗又遙遠的政治人物，林德福則是與大家很近，他就像雙和的土地公，服務永遠不缺席。

韓國瑜說，再45天就要投票了，他非常擔心台灣的未來，現在海峽兩岸兵凶戰危，許多學者專家都覺得台海很危險，「我們要和平、不要戰爭」，台灣人已經給民進黨執政這麼多的時間，很多人痛心疾首，2024年一定要告別貪污的政治，拜託大家支持侯友宜、林德福，讓他們為台灣打拼。

最後，韓國瑜說，「親愛的雙和鄉親，我們四年只能投這一票，投完了、投錯了，怎麼辦？」政治騙子比愛情騙子還可怕，遇到愛情騙子喝酒大哭一下再找下一位好伴侶就好，但是若投票投錯了，要再等4年，現在民進黨是一群政治騙子，人民其實非常渺小，四年只能投這一票，投錯了，只能再等四年，一定要擦亮眼睛，現在的民進黨只愛金錢、愛權力、離人民越來越遠，拜託大家集中選票，一起支持侯友宜、趙少康、林德福、張智倫。

