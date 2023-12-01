快訊／黃珊珊發出「全國動員令」　曝將辦6場造勢大會、直播電視台

▲黃珊珊1日出席民眾黨「民眾開講」。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蘇晏男／台北報導

2024總統大選倒數43天，民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊今（1日）發出全國支持者動員令，除透露民眾黨將舉辦6場造勢大會，包括桃園、台南、台北等外，也會有將近10場的民眾開講，並辦民眾黨的直播電視台。黃珊珊強調，「讓那個貪腐的政權繼續執政的，才是歷史罪人」。

列民眾黨2024不分區立委名單第二的黃國昌，在立法院群賢樓旁的濟南路上舉辦「民眾開講」，活動於1日晚上7時登場，民眾黨總統參選人柯文哲、黃珊珊、網紅「館長」陳之漢等人皆出席。

黃珊珊會中表示，她身為柯文哲的競選總幹事，現在她就發出全國所有支持者的動員令，第一、民眾黨要舉辦6場的造勢大會，包括桃園、台南、高雄、台中、台北；第二、將近10場的民眾開講，黃國昌在內所有不分區立委都會上街頭；第三、會辦民眾黨的直播電視台。

黃珊珊呼籲，有錢出錢，有力出力，「把我們的聲音，透過你的傳播，讓你所有的親朋好友，讓你的爸爸媽媽，讓你外公外婆，讓你的爺爺奶奶，大家一起了解，為什麼你支持民眾黨」，目標只有一個，就是政黨輪替。

黃珊珊說：「柯文哲的苦，很多人不知道，但我知道，所以...聽說我現在是歷史罪人對吧？啊你們也是歷史罪人吧？不是！讓那個貪腐的政權繼續執政的，才是歷史罪人。」