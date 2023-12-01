台南市議會跨黨派議員　背書立委候選人陳昆和首創《工作報告書》

▲台南市議會無黨團結聯盟，攜手國民黨團聯合推薦第二選區立委候選人陳昆和，懇請台南鄉親支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會無黨團結聯盟，1日攜手國民黨團聯合推薦第二選區立委候選人陳昆和，多名議員肯定陳昆和是首創全台發表《工作報告書》的議員，無黨團結聯盟副總召杜素吟說，陳昆和遭執政黨打壓而苦戰，懇請鄉親相挺。

國民黨團書記長蔡育輝全力支持陳昆和，能下架腐壞的民進黨立委。陳昆和表示，他近年來捐出第3、4屆市議員薪資及選舉補助款1147萬餘元，受理鄉親服務案件6225件，為地方鄉親的用心積水成淵，懇請民眾支持。

台南市無黨團結聯盟與國民黨團召開記者會，力挺第二選區無黨籍立委參選人陳昆和。國民黨團書記長蔡育輝率盧崑福、尤榮智、李中岑、蔡宗豪相挺，無黨團結聯盟則由副總召杜素吟、趙昆原與發言人林冠維出席。議員同仁推崇肯定陳昆和的問政表現，更讚賞陳昆和是全台灣首創發表《工作報告書》的縣市議員。

國民黨籍市議員蔡育輝表示，一個政黨長久執政，多少會發生貪污、腐化，就像台南的光電、爐碴，如果民代沒有揭露，檢調就不處理、善待執政黨。政黨不輪替，貪污腐化持續發生，政治不清廉，經濟不進步，百姓沒福利，台南市在各項評比越來越差，讓市民蒙羞。這回國民黨願意跨黨派相挺，就是希望陳昆和能下架腐壞的民進黨立委。

盧崑福表示，陳昆和擔任台南市議員多年期間，眾人都知道他問政專業、認真，是57席議員中數一數二。市議員們跨黨派相挺，就是因為民進黨政府腐化。大北門區發生多起光電弊案，現任立委郭國文不敢要求司法單位介入調查，反而去攻擊、抹黑揭弊者，導致現在的年輕人有樣學樣，做錯事不承認，社會文化越來越糟糕。

尤榮智說，國民黨市議員這次會全力相挺無黨籍的陳昆和，主因是民進黨執政越久，腐化情況越來越嚴重。陳昆和擔任第三、四屆市議員期間，全數捐出薪水、補助款給低收入戶等弱勢族群，總金額高達1147多萬元，這項善行在全國是屈指可數，非常有愛心。陳昆和也全力幫助農民行銷農產，除自掏腰包購買，甚至媒介企業好友行銷、團購，拓展農特產的海外市場。

李中岑表示，陳昆和擔任市議員前就開始扶助弱勢、從事公益、貢獻社會，進入議會後更全力監督光電等市府不當建設，甚至還不顧一切槓上市長黃偉哲。台南市需要跟人民站在一起的好民代參選立委，從中央搭配地方，一起為所有鄉親服務，創造一個良好的生活環境。

市議員蔡宗豪說，陳昆和推出的《工作報告書》，內容詳述他的政見及為民工作內容，每一項都是他用心的結果，這樣好的民代，值得更上層樓，到立法院幫溪北鄉親爭取福利。陳昆和不像對手擁有龐大的執政黨資源助選，但他是用良心為地方打拚。蔡宗豪希望鄉親能全力相挺陳昆和。

杜素吟說，台南縣市合併升格直轄市後，因為行政區設置在原台南市區，導致溪北地區發展遲緩，陳昆和全力幫地方居民在議事廳發聲，字字句句都是居民心聲。這次陳昆和參選立委可說是苦戰，但台南市議會國民黨團及無黨團結聯盟的所有議員都會全力相挺，讓陳昆和高票當選。

林冠維表示，從陳昆和推出的《工作報告書》，可以看到他4年來為民服務的案件高達6000多件，一年約1500件，這是非常恐怖的數字，但也顯示陳昆和的服務團隊非常盡責，民眾才會口耳相傳。陳昆和4年來爭取約20億元的預算，是非常可觀的數字。陳這次參選立委就是要讓台南市溪北、溪南均衡發展，林冠維懇求鄉親能支持陳昆和。

趙昆原自稱他很少幫人背書，但陳昆和是一定要相挺的好同事。他說自己與陳昆和都是早期的民進黨員，當民進黨完全執政後，他們就退黨，但他們對社會民主運動、追求社會和諧的心意不曾改變。陳昆和這次投入立委選戰，他希望陳能幫社會公理正義發聲，幫曾文溪以北17個行政區的55萬人口爭取區域平衡發展。

陳昆和說，台南市政府與郭國文有許多重大議題不願意去做，都要陳昆和強力爭取。選舉到了，想到鄉親的選票，郭國文才願意拿香跟著拜，那麼第二選區的立法委員應該就讓陳昆和來擔任，專責幫鄉親服務。