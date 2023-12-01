忘拔快煮壺插頭失火奪6命　熱炒店老闆挨告賠不完首件判493萬

▲林男經營的外賣熱炒店失火延燒同棟公寓，消防隊員奮勇搶救受困住戶。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

北市萬華區2020年發生1起公寓6死火警，經查是租下1樓開外賣熱炒店的林姓男子，打烊離開前沒拔掉快煮壺插頭，以致電線劣化持續通電過熱短路、起火延燒釀災，林男一審被依過失致死罪判刑2年，上訴高院二審審理中，其中1位死者的遺孀和8歲孤女提告求償共1023萬餘元，台北地院審結，判林男須賠償493萬餘元，可上訴。

本案發生於2020年3月14日上午6點多，萬華區華西街1處巷內4層樓公寓冒出惡火與濃煙，還傳出爆炸聲響與閃光，隨即迅速向上延燒，當時許多住戶還在睡覺、逃生不及，警消獲報到場奮力灌救，從整棟公寓救出9位受困住戶送醫，其中5男1女傷重不治。

檢警調查發現，林男在現場租用1樓2戶打通，自己在1邊經營「山哥廚房」外賣熱炒店，另1邊給人開清茶館，起火點位於熱炒店內休息室，研判事發當天上午5點多林男打烊離開時，沒拔掉休息室茶几上1台快煮壺的插頭，以致持續通電、電線劣化短路引燃周邊物品，火舌與濃煙沿著公寓樓梯間向上竄燒，罹難者都是清茶館樓上住戶。

林男否認疏失，聲稱平時有找水電工維護店內電器設備，店內也裝設斷電器，懷疑是樓上某戶失火害他背黑鍋，就算真是他店內快煮壺電線走火，但他沒把茶壺留在電源底座上，理應不會通電，若仍因電源線短路釀災，應算製造商的責任。

▲林男經營的外賣熱炒店失火延燒同棟公寓，消防隊員奮勇搶救受困住戶。（資料照／記者黃彥傑攝）

法官指鑑識結果顯示現場無遭縱火或遺留火種跡象，火流熔痕與電弧痕跡等跡證都指向這支快煮壺的電線最先起火，放置快煮壺的茶几周邊燃燒最嚴重，119接獲報案電話也稱1樓先竄出火光，街道監視畫面沒看見失火前出現可疑人員，至於熱炒店正上方2樓受燒輕微，歸因於使用厚木板隔間且未留空隙，相對較防火，不足以用來推翻林男店內先起火的結論。

法官指政府宣導除24小時運轉的冰箱外，其餘電器若不使用應拔掉插頭，以免電線內的微電流持續通電易生火災，林男供稱作廚房近20年，店內好幾次電表爆炸、燃燒，都是他親手撲滅，他曾參加消防受訓，很了解危險性，加上店內有鼠患，可見林男有義務也有能力注意保養電源線路絕緣安全，並在打烊離開前拔掉不用的電器插頭。

法官認定林男本案疏忽行為，造成嚴重人命傷亡與財物損失，造成罹難者家屬與受害人悲痛萬分，其中4戶更達燒燬無法居住使用程度，損害足認深遠，且遲未達成和解，一審依過失致死罪判林男2年徒刑，上訴高院二審審理中。

▲林男經營的外賣熱炒店失火釀6死悲劇，鑑識人員在火場仔細蒐證。（資料照／記者黃彥傑攝）

多位罹難者家屬或嗆傷、屋損的被害人，分別對林男提起附帶民事求償，台北地檢署也向林男追討墊付的犯罪被害補償403萬餘元。本案張姓死者到朋友家作客不幸遭波及往生，他的30多歲遺孀與8歲孤女提告索賠共1023萬餘元，林男抗辯鑑定報告有誤，自認無責。

法官引用刑案判決見解，並指起火點旁有1隻嚴重燒焦的老鼠屍體，鑑識人員勘查現場時，目擊多隻老鼠亂竄，顯見店內環境不佳，代表電源線路安全堪慮，印證電線短路起火的鑑識結果，扣除母女倆已領犯罪被害補償共300萬元，判林男須再賠償493萬餘元，可上訴。