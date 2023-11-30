政院通過「消防法修正草案」　內政部：未提供搶救資訊最高罰1千萬

▲明揚火警現場造成10人死亡、百人受傷，行政院會30日通過「消防法部分條文修正草案」。（圖／資料照）



記者詹宜庭／台北報導

屏東縣明揚工廠9月時發生火災，造成民眾及消防人員重大傷亡，行政院會30日通過「消防法部分條文修正草案」，將函請立法院審議。內政部表示，此次修法重點包括強化消防人員資訊權行使，明定儲存化學品倉庫及場所應常時備置消防搶救用必要資訊，火災時如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰1千萬元，且廠商未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責等規定。

內政部表示，此次增修10條文重點包括：第一，強化消防人員資訊權行使，明定儲存化學品倉庫及場所應常時備置消防搶救用必要資訊，火災時如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰1千萬元；第二，若廠商未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責等規定，藉此敦促公司企業落實自我風險管理，以減少火災發生後社會所需付出巨大成本，並強化公共安全。

此外，內政部指出，這次修法為鼓勵吹哨者檢舉不法，擴大危險物品場所揭弊者範圍，由原從事危險物品工作行為人擴大為場所所有工作者，並明定地方政府應以實收罰鍰總金額收入的一定比例提充獎勵金，也提高廠商平時未落實設備維護及安全管理的罰責，新增發生火災時一定規模以上建築物或管制量達30倍危險物品場所，未依消防防護計畫或防災計畫執行滅火、通報、避難引導等業務，處2萬元至30萬元罰鍰。

內政部強調，這次修法有其急迫性，後續將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，期盼各界支持儘速完成修法，以回應社會期待。