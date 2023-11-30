　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院通過「消防法修正草案」　內政部：未提供搶救資訊最高罰1千萬

▲明揚火警現場 。（圖／資料照）

▲明揚火警現場造成10人死亡、百人受傷，行政院會30日通過「消防法部分條文修正草案」。（圖／資料照）

記者詹宜庭／台北報導

屏東縣明揚工廠9月時發生火災，造成民眾及消防人員重大傷亡，行政院會30日通過「消防法部分條文修正草案」，將函請立法院審議。內政部表示，此次修法重點包括強化消防人員資訊權行使，明定儲存化學品倉庫及場所應常時備置消防搶救用必要資訊，火災時如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰1千萬元，且廠商未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責等規定。

內政部表示，此次增修10條文重點包括：第一，強化消防人員資訊權行使，明定儲存化學品倉庫及場所應常時備置消防搶救用必要資訊，火災時如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰1千萬元；第二，若廠商未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責等規定，藉此敦促公司企業落實自我風險管理，以減少火災發生後社會所需付出巨大成本，並強化公共安全。

此外，內政部指出，這次修法為鼓勵吹哨者檢舉不法，擴大危險物品場所揭弊者範圍，由原從事危險物品工作行為人擴大為場所所有工作者，並明定地方政府應以實收罰鍰總金額收入的一定比例提充獎勵金，也提高廠商平時未落實設備維護及安全管理的罰責，新增發生火災時一定規模以上建築物或管制量達30倍危險物品場所，未依消防防護計畫或防災計畫執行滅火、通報、避難引導等業務，處2萬元至30萬元罰鍰。

內政部強調，這次修法有其急迫性，後續將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，期盼各界支持儘速完成修法，以回應社會期待。

ET快訊
快訊／以色列、哈瑪斯同意！　停火協議「再延長1天」
不是BUG！中國旅行團6天「1212元」　網驚曝玄機：不敢訂
黴漿菌10大誤解！醫給答案　「會走路的肺炎」真實意思一堆人搞
內湖富家子怒殺阿姨　退休中山女高名師最後身影曝！
飯店備品「失竊率排行榜」！　這項被偷機率79.2％
300醫師收到「恐嚇床照」！　變摩鐵男主角
撞擊畫面曝！高雄翁被輾「肢體變形」　駕駛喊：沒看到
婚宴禮金怎麼包？最新行情曝　最頂6萬網看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國出現「不明兒童肺炎」　衛福部提醒：前往前先接種流感及新冠疫苗

最新民調「賴清德大漲、柯文哲大跌」　郭正亮坦言：難以理解

分析／藍白分手滿「週」歲　「柯盈配」深陷3困境民調跌破20%

馬文君發表慶富獵雷艦弊案紀錄片　蔡銘軒批：只為掩飾洩密醜聞

消防法增「明揚條款」最高罰千萬　陳建仁：降低火災人命傷亡

柯文哲登記後首下鄉回老家新竹　粉絲搶合照握手激喊：2個月不洗手了

藥師憂黴漿菌抗生素缺貨　林為洲盼食藥署設專線：由專人聯絡藥商

中國呼吸道疾病爆發「未檢出新型病原」　陳建仁提醒相關部會注意

快訊／吳欣盈遭疑雙重國籍　立法院：信任立委的切結

明年健保總額成長4.7%、預算8755億　陳建仁：確保健保永續經營

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

中國出現「不明兒童肺炎」　衛福部提醒：前往前先接種流感及新冠疫苗

最新民調「賴清德大漲、柯文哲大跌」　郭正亮坦言：難以理解

分析／藍白分手滿「週」歲　「柯盈配」深陷3困境民調跌破20%

馬文君發表慶富獵雷艦弊案紀錄片　蔡銘軒批：只為掩飾洩密醜聞

消防法增「明揚條款」最高罰千萬　陳建仁：降低火災人命傷亡

柯文哲登記後首下鄉回老家新竹　粉絲搶合照握手激喊：2個月不洗手了

藥師憂黴漿菌抗生素缺貨　林為洲盼食藥署設專線：由專人聯絡藥商

中國呼吸道疾病爆發「未檢出新型病原」　陳建仁提醒相關部會注意

快訊／吳欣盈遭疑雙重國籍　立法院：信任立委的切結

明年健保總額成長4.7%、預算8755億　陳建仁：確保健保永續經營

台股漲63點至17434點　月線收紅大漲1432點

KT正式宣布BeryL加盟！「60% DRX」Deft、Pyosik、原神哥啟動

雙子座流星雨12／14報到「每小時可達150顆」　天文館推主題導覽

不獸控制！《進擊羔羊傳說》扛不住玩家許願　下次更新追加紳士要素

不當「哈不投」！哈登砍本季新高得分率快艇海扁國王

來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華12／1登場　技藝傳承親子同樂好時光

紅人與帕岡簽下2年5億！　增加牛棚穩定性

中國出現「不明兒童肺炎」　衛福部提醒：前往前先接種流感及新冠疫苗

快訊／以色列、哈瑪斯同意！　停火協議「再延長1天」

UNIQLO「最佛折扣區」曝光！　前員工教戰：選禮拜二去逛

政治熱門新聞

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

柯文哲總統局結束了？　吳子嘉：若吳欣盈不具資格恐無法參選

被問參選有無與家族討論　吳欣盈回應

吳欣盈國籍爭議　黃暐瀚提「16年前立院烏龍」

才爆雙重國籍又嗆記者！吳欣盈3大爭議一次看

吳欣盈嗆記者　羅旺哲：幫柯文哲扣分

柯P2億美金案　蔡正元懷疑「季將軍」是他

傳「2億喬柯當副」余姓華僑照片曝　季將軍回應了

企業加薪就減稅　侯友宜承諾逐步調高基本薪資到33000

20多歲買2間公寓！趙少康要教「年輕人賺錢買房」

「賴蕭配」網路聲量慘跌至2.7萬則　TPOC數據：恐是同溫層自嗨

挨罵「綠畜」　郭昱晴喊告：別躲暗處

蔡總統：中國面臨內部難題　目前不太可能犯台

郭正亮預言柯P不會贏：募款有人抽腿

更多熱門

相關新聞

新北工廠火災後還被行竊　巡警當場抓賊

新北工廠火災後還被行竊　巡警當場抓賊

新北市一名男子在五股區一家遭火災的工廠內行竊，巡邏員警行經發現直覺有異，上前盤查時男子支吾其詞，在小客車後行李廂發現偷來的電動裁剪機、鐵片及鐵管等價值2萬元贓物，隨後又分別在男子外套口袋及車副駕駛座搜出毒品海洛因及安非他命，訊後依竊盜、毒品罪移送新北地檢署偵辦。

明揚大火教訓　行政院明拍板《工輔法》修法最重罰500萬

明揚大火教訓　行政院明拍板《工輔法》修法最重罰500萬

貓火災中倖存　收容所為牠找家

貓火災中倖存　收容所為牠找家

誰來接蕭美琴駐美代表工作？　陳建仁：確認後盡快說明

誰來接蕭美琴駐美代表工作？　陳建仁：確認後盡快說明

中國出招介選招待里長出國　陳建仁：不要因便宜旅行輕率答應

中國出招介選招待里長出國　陳建仁：不要因便宜旅行輕率答應

關鍵字：

內政部明揚工廠火災消防法部分條文修正草案行政院

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

大尺度Coser展爆「現場服務」

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

柯文哲總統局結束了？　吳子嘉：若吳欣盈不具資格恐無法參選

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

莊群施新歌宣傳照變遺照！　媽媽靈堂哭整天

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面