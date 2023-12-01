飆速120奪1命！「搶救地球男」判囚6年6月　法官要他賠342萬

記者黃宥寧／台北報導

胡姓男子去年駕駛車輛從彰化北上欲找女兒，卻無視號誌燈號以時速120公里在士林區狂開，進而撞擊停等紅燈的廖姓駕駛車輛，再逆向輾斃騎乘機車的陳姓保全，肇事後激動喊「我要搶救世界」等語，一審遭判6年6月。痛失親屬的陳家3人也對胡男共求償643萬餘元，士林法院判決，胡男應賠342萬餘元。

去年7月1日晚間10時許，胡男（52歲）開車從國道3號高速公路快官、彰化系統北上，翌日凌晨4時30分駛入北市市區道路，沿途無視號誌燈一再闖越紅燈，4時31分行經承德路4段交岔路口，見前方為紅燈，竟以120公里時速，衝撞由廖姓男子駕駛停等紅燈的小客車，隨後胡男的汽車向右偏逆向駛入承德路4段，再輾過陳姓保全，導致陳男流出大量鮮血，藍白拖鞋落在胡男車輛底下當場慘死。

肇事的胡男一度坐在地上無法動彈，且情緒不穩定、精神恍惚，在現場胡言亂語，不斷喊救命「表示，我要去救地球，我沒有喝酒！」，其女作證時，指出爸爸生病不願吃藥。

檢方調查，胡男車輛肇事後撞到燈桿停止，儀表板車速表指針在120到130公里間，另依其用藥紀錄及精神鑑定報告可知，其精神病症與案發行為具有部分相關，導致辨識行為「顯著減低」。

今年5月11日士院一審判決審酌，胡男不確定殺人故意，以危險駕駛方式衝撞廖男，再失控撞擊陳男，導致陳男身亡，除對廖男造成身心莫大傷害，釀陳男與家屬天人永隔，依精神障礙得依刑法19條規定減刑，處有期徒刑6年6月，全案上訴中。

對此，陳家3名家屬也對胡男提出損害賠償告訴，主張應給殯葬費43萬餘元、各200萬元慰撫金，共計643萬餘元。

胡男抗辯說，其患有思覺失調症，事故是因病症發作使精神狀況不佳進而疲勞駕駛所致，並非明知自己為疲勞狀態仍堅持駕車，主觀惡性顯然較低，且有和解意願，每次出庭也指出可用所投保的商業保險支應陳家所受損害，但因他案發後都被羈押在監，導致無法出面與陳家人討論和解，且他現無業，經濟狀況欠佳，請求酌減違約金。

法官依刑事相關卷證，認胡男成立侵權行為損害賠償之責，不因他主觀惡性程度而有異，胡男應賠陳家3人342萬9632元；全案仍可上訴。