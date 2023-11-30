韓高僧「祝融圓寂」　遺體隨佛寺遭烈火焚毀！曹溪宗證實：燒身供養

▲南韓京畿道安城市七長寺29日晚間傳出大火，慈乘法師被證實涅槃。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

位於南韓京畿道安城市、被政府指定為文化古蹟的佛寺「七長寺」昨日（29）晚間發生火災，帶有橘黃色火光的烈焰從寮舍齋（僧侶住處）竄出，消防當局派出幫浦消防車等18輛裝備、耗費3個多小時才完全撲滅火勢，隨後警消在寮舍齋內發現曹溪宗前總務院長慈乘法師被烈火焚燒的遺體，曹溪宗證實其為自焚圓寂。

根據《韓聯社》，位於京畿道安城市竹山面的七長寺29日晚間6時50分發生火災，消防當局獲報後緊急派遣60多名人力、包括幫浦消防車在內等18輛裝備前往救援，經過3個多小時，才終於在晚間9時40分將火勢完全撲滅，然而警消卻在寮舍齋內發現一具慘遭焚毀的「法驅」（韓國佛教界對於僧侶屍體的尊稱）。

南韓佛教最大宗派「曹溪宗」隨後致電向《韓聯社》證實，七長寺寮舍齋內所發現的法驅，為前曹溪宗總務院長、現任奉恩寺會主（主管法會、地位崇高的大法師）慈乘法師，享壽69歲、法臘（從出家為僧後開始計算）51年。

▲曹溪宗慈乘法師29日晚間在七長寺「燒身供養」圓寂。（圖／達志影像）

目前南韓警方已經將慈乘法師的遺體送往國立科學搜查研究院勘驗，透過慈乘法師生前使用物品來進行DNA比對，同時釐清其正確死因。

原本警方初步判定，慈乘法師可能因為無法及時從火災躲避，才會因此圓寂。

然而據傳，警方在現場發現慈乘法師留給警方的紙條，上面寫道，「不用進行屍檢，是我自己選擇結束（與這世上的）緣分。所有畫面都被監視器詳細拍下，因此懇請警方不必再這麼麻煩（進行屍檢）」；曹溪宗關係人士看完紙條筆跡後，證實為慈乘法師所寫。

報導指出，慈乘法師為首爾市江南區奉恩寺的會主，然而在29日這天卻選擇隻身前往位於京畿道安城市的七長寺寮舍齋留宿，雖然在佛教界中僧侶下鄉訪問寺院、留宿並不罕見，但最後卻傳出慈乘法師在寮舍齋內自焚、圓寂的消息，令曹溪宗其他人士和信眾無法置信。

▲▼南韓京畿道安城市七長寺29日晚間發生大火，鑑定人員隔天前往現場。（圖／CFP）

大韓佛教曹溪宗今日（30）在首爾市鐘路區韓國佛教歷史文化紀念館召開記者會，由曹溪宗發言人、總務院企劃室長愚峰法師證實慈乘法師的死訊，表示慈乘法師為了穩定曹溪宗、發願傳法度生，才會以「燒身供養」的方式涅槃，盼能警戒曹溪宗宗徒。

所謂的「燒身供養」，即指僧侶透過焚燒自己的肉身，在佛祖面前獻祭。

曹溪宗表示，慈乘法師燒身供養前留下了「涅槃訟」，上面寫道，「雖說沒有所謂的生死，但沒有一處是沒有生死的啊！如今我別無所求，該結束與這世上的因緣了啊！」

據悉，慈乘法師在南韓佛教最大宗派曹溪宗可謂是「喊水會結凍」，在教派內擁有極為崇高的地位。1954年慈乘法師出生於江原道春川，1972年在海印寺接受智冠法師的沙彌戒，1974年在梵魚寺接受石庵法師的具足戒，曾擔任第30屆曹溪宗總務院長正大法師的上座，並曾擔任水原布教堂、三幕寺、戀主庵的住持，1986年起擔任曹溪宗總務院教務局長。

2009年，55歲的慈乘法師曾以歷年來最高的支持率獲選為曹溪宗第33屆總務院長、2013年成功連任，過去曾與華嚴會一同協助越南戰爭落葉劑受害者、柬埔寨人與緬甸人等，去年成立霜月結社以後便致力於弘揚佛法，涅槃前也曾計畫向大學生弘法。

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