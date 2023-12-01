台灣社會人民最大　蔡英文：沒有所謂的一黨獨大

▲總統蔡英文赴後勁鳳屏宮參香祈福，幫立委參選人李柏毅站台。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文1日與立法委員劉世芳、立委候選人李柏毅及地方黨公職至後勁鳳屏宮參香祈福。蔡英文致詞時拜託大家支持賴清德與蕭美琴，強調民進黨團隊也是最有經驗的團隊；對於在野黨說總統高票當選、國會過半，是一黨獨大，蔡表示，台灣民主社會每2年選民就會檢驗一次，台灣民主社會資訊流通、人民最大，「沒有所謂的一黨獨大」。

蔡英文表示，後勁是民進黨最強的地方，她在這裡拿的選票近7成，所以透過今天這個機會感謝大家的支持，讓她執政時更有力量。此外，蔡英文也說這次的選舉很重要，要拜託大家讓賴清德、蕭美琴能高票當選，李柏毅也一定要當選。2016年，她選總統時贏了300多萬張票，2020年大家再次給予支持，所以拿了有史以來的最高票817萬張，而有如此多的支持，她很感激也期望一定要做出成績來。

蔡英文進一步表示，李柏毅提及五輕的故事，就是有效率執政團隊的表現。競選下一任總統的賴清德，未來我們一樣要給他最大的支持，這樣他才有本錢可以做事，還有最重要的則是國會要過半，過去她有許多建設在執行，就是因為有國會的支持。

蔡英文向大家報告，2016年時國際評等內提及台灣基礎建設做得不足，而基礎建設不足，經濟就會沒有力道，所以她便開始強化基礎建設，當時編列了前瞻基礎建設預算，八年平均投入一千億來做基礎建設。持續透過前瞻基礎建設，帶動經濟、提升國力，今年IMD世界競爭力評比，台灣基礎設施項目從2016年的19名提升至12名，全球競爭力台灣則排第6名；數位競爭力則從第9名提升至第7名，此外還有五項指標是全球第1。

針對在野黨說總統高票當選、國會過半，是一黨獨大，蔡英文表示，台灣民主社會每兩年選民就會檢驗一次，台灣民主社會資訊流通、人民最大，「沒有所謂的一黨獨大」。她接著說明，在地立委認真打拚，中央就會注意到地方所需，我們也期望國家的經費能用在最有用的地方，用在人民最需要的地方，所以立委將中央與地方的需求，連結在一起的功能就很重要。

蔡英文表示，高雄未來發展有很多機會，台積電日前宣布於高雄楠梓投資2奈米先進製程廠，這對高雄的未來發展是重要的契機，也因為前瞻基礎建設計畫於高雄投入許多建設，台積電看見我們度過百年大旱，有能力穩定供水，而這也正是高科技產業最需要的地方。高雄要從傳統產業、工業，走向現代的都會，未來更是下一個世代高科產業匯集的地方。

此外，重要的國防產業也在高雄，成功建造海鯤軍艦，是因為我們有經濟發展、經費足夠，還有國會的支持。未來，台灣要繼續下去，計畫建造8艘潛水艦，這也會需要國會的支持。11月底時她也參加「輕型巡防艦」開工典禮，海軍所有艦艇的現代化，高雄扮演很重要的角色，我們將台船轉型為國家軍事工業重鎮，不止製造商船也做軍用船。而台船也建造出全球最大的海事工程船，讓台灣從此以後可以在海上進行過去沒辦法做到的各種海上工程。

最後，蔡英文再次向大家拜託，一定要支持最好的組合「賴清德、蕭美琴」，賴清德擔任立委第一名、台南市長第一名，做行政院長、副總統時也相當稱職，在所有的候選人當中，賴清德的歷練最完整、經驗最豐富，最適合擔任我們下一任的總統，而民進黨團隊也是最有經驗的團隊。她接著說，而好感度很高的蕭美琴，不只有能力，美國知名媒體也稱蕭美琴是華盛頓DC裡最有影響力的大使，這是對蕭美琴的尊敬與肯定，也是台灣的光榮，所以我們要給予支持，讓台灣跟蕭美琴在世界的連結之下，持續走向世界。