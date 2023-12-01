侯友宜稱綠營曾找他選嘉義縣長　賴競總：戰鬥藍已無法拉攏中間選民

▲賴清德台北市競選總部總幹事吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前接受專訪時透露，民進黨過去曾找他參選台中和嘉義縣長，「那時候也沒有說我親中賣台。」對於侯友宜的爆料，民進黨總統參選人賴清德台北市競選總部總幹事吳思瑤今（1日）回應，侯友宜此時拋出這樣的論點，也無法拉攏中間或偏綠選民，當侯康配被戰鬥藍主導，會離中間選民越來越遠。

侯友宜昨30日在網路節目《政治仙知道》接受前議員謝龍介專訪時，他透露，民進黨過去曾找他參選台中和嘉義縣長，「那時候也沒有說我親中賣台」，而且賴清德也曾在立法院公開稱讚過他。

侯友宜表示，如今出來選總統、提到陸生議題卻遭抹紅，讓他感到很無奈，「像我這個61歲才出來選舉的人，其實我心中只有一個願望而已，台灣不可以分你和我，要團結，台灣面對兩岸要團結，面對國際要勇敢走出去，不要怕。」

對此，吳思瑤表示，實在很好奇侯友宜此時拋出這樣的論點，到底為什麼這樣講要問問他，如果他的意圖是拉攏中間或偏綠選民，這完全無法達到目的。

吳思瑤強調，侯康配成形後，他們的論點跟主張已經由中廣董事長趙少康主導，整個國家政策與立場急遽走向深藍極端，當他們為了攏絡深藍選票，操作這種背離台灣主流民意的訴求，當然會離中間選民越來越遠。



