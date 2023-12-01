藍綠白誰的副手好？學者：只靠性別年齡互補　「挑錯人的風險很大」

▲民進黨副總統參選人蕭美琴、國民黨副總統參選人趙少康、民眾黨副總統參選人吳欣盈。（合成圖／ETtoday資料照）



記者詹宜庭／台北報導

隨著藍綠白正副總統參選人就位，副手也成為選民所矚目的焦點，世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授游梓翔1日舉美國大選案例分析，副手最重要的標準就是「互補」，而種類則分為六種，只靠「性別」和「年齡」搞「形象互補」，從美國經驗來看，挑錯人的風險很大。

對於藍綠白三組參選人誰的副手更好？游梓翔今日在臉書發文指出，副手除了備位沒有明確職權，但副手是選舉與執政的第二主角，其實非常重要。首先，副手最重要的標準就是「互補」，但互補的方式有很多種，第一種是「資深互補」，副總統比總統經驗老道。

第二種是「辯才互補」，游梓翔解釋，副總統比總統能言善道，例如甘迺迪的副手詹森，比甘迺迪年長不少又有經驗；此外，小布希的副手錢尼，也比選前只當過德州州長的小布希更年長，更有「中央」經驗；五星上將艾森豪的副手尼克森，則要比艾森豪的辯才強很多，風頭很健。

第三種是「做事副手」，游梓翔表示，如果總統本身就善於表演、長於口才，通常會挑認真而沒有聲音的副手，如雷根的副手老布希、柯林頓的副手高爾，資深、辯才和做事型互補，是更好的「能力互補」。

不過，游梓翔也說，若副手比總統候選人更資深或更善辯，常常會被有心人挑動矛盾，說副手喧賓奪主，其中最經典的例子就是錢尼，他被稱為「史上權力最大的副總統」，權力大難免被討厭度高，很多批評說他是「地下總統」，但他對小布希始終忠誠，還被CNN選為美國史上最佳的五位副手選擇之一，說他「把數十年華盛頓經驗帶進白宮，深度參與總統兩個任期中的重大決定」，甚至錢尼的女兒，還成了少數敢挑戰川普民粹的「共和黨良心」。

游梓翔指出，除了以上三種互補，還有「性別互補」、「年齡互補」、「區域互補」三種互補，這種簡單互補很受歡迎，但若副手只靠簡單互補，特別是只靠「性別」和「年齡」搞「形象互補」，從美國經驗來看，挑錯人的風險很大，例如麥肯的副手培琳，還有老布希的副手奎爾，一開始還能裝裝可愛，但最後幾乎變成災難；而拜登的副手賀錦麗，最強的也是「性別互補」，但攻擊拜登的一種方法，也就是問「如果拜登有什麼事，你要這位當總統嗎？」