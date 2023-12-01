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台灣大、台灣之星今正式合併　申辦方案抽百萬好禮

▲台灣大、台灣之星今正式合併。（圖／台灣大提供）

▲台灣大、台灣之星今正式合併。（圖／台灣大提供）

記者陳俐穎／綜合報導

歷經23個月，台灣大哥大與台灣之星今日正式合併，起推出「千萬迎合併 最高獨享百萬月月送」，用戶申辦台灣大任一5G專案，最高可抽總價值超過百萬好禮。

台灣大表示，為了合併順利進行，數千名同仁全體總動員，從IT系統、網路技術、員工安置、用戶權益、門市軟硬體、客服等面向進行前置作業，召開逾1.6萬場溝通協調會、與會人次超過24萬。

台灣大也強調，即日起服務用戶達1,028萬，基於3.5GHz黃金頻段100MHz的最大頻寬、700MHz和900MHz關鍵雙低頻，提供優質的連網服務，同時持續以「好速成双」、「mo 幣多」、「OP 響樂生活」等多元獨門方案，帶給市場最高價值的選擇。

台灣大歡慶正式合併台灣之星，即日起至2月底，用戶申辦台灣大任一5G專案，即享抽獎資格，每月將抽出1位幸運用戶，最高獨享總價值超過百萬好禮，包括80萬元momo幣、Google Pixel 8 Pro (12GB/256GB)、好速成双或好速加掛專案減免2年月租費、OP影音劇院套組與遊戲玩家套組、MyVideo豪華月租服務減免2年月租費等多項好禮等。

合併後，也推出新資費方案，台灣大針對身心障礙、中低收入、清寒學生、銀髮族，新增4G/5G月付149元起多樣化資費，完整涵蓋低、中、高資費級距方案，並享受OP響樂生活、Disney+、好速成双與加掛、mo幣多等獨門專案優惠及獨家多元加值方案。同時，台灣大也保障原台灣之星既有用戶合約權益不變，得依原契約約定之資費內容使用。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大自2016年起倡議政府關閉2G網路，到倡議三共，至今合併台灣之星，減少一套基礎設施用電，將5G的四條高速公路關掉一條，每年省下高達1- 2 億度電。在台灣電信產業5G發展關鍵時刻，將串聯集團內金融、電信、數位、零售等多元服務，為用戶、員工、股東與所有利害關係人勾勒未來美好生活藍圖。

台灣大總經理林之晨表示，台灣電信產業自此回到三分天下，將告別過去導致 499 之亂的「價格」競爭惡性循環，走入更有意義、也更精彩刺激的「價值」競爭新格局。也表示，很高興終於與擁有高度科技 DNA 的台灣之星合體，共組「5G台灣隊」，未來將加速發展「Telco+Tech」業務，驅動科技電信航母前行，歡迎更多優秀人才一同登艦。

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