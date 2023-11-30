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路口科技執法再擴大！「12月新制」懶人包　高鐵早鳥票改實名制

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵早鳥票改實名制。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

明天就是12月，有多項新制上路，包括高鐵為了防堵黃牛「早鳥票改採記名制」，搭乘時未出示證件將加收50%票價；另外，桃園、新竹多個路口新增科技執法，用路人不小心可能荷包大失血。《ETtoday新聞雲》整理12月新制懶人包，供讀者參考。

●高鐵「早鳥票」改實名制　無法證明本人加收50%票價

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為了防堵黃牛，維持「早鳥優惠」公平性，高鐵12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，購票須輸入使用早鳥票旅客身分證字號或護照號碼，每張早鳥票僅限輸入身分證號本人搭乘，乘車須帶身分證等查驗，無法證明本人將補票並加收5成票價。►相關新聞

●中華郵政恢復收寄4地的航空函件及包裹

中華郵政公告，據承運航空公司轉知，目前已恢復台灣飛往模里西斯、東加、斐濟、法屬玻里尼西亞之航班，因此12月1日起恢復收寄發往模里西斯、東加、斐濟、法屬玻里尼西亞之國際航空函件及國際包裹。

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲中華郵政中華郵政恢復收寄4地的航空函件及包裹。（示意圖／記者謝婷婷攝）

●中高齡者退休後再就業　雇主可申請補助

勞動部根據退休中高齡者及高齡者再就業補助辦法第3條及第9條有關職業訓練之協助措施，推出「 中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」，鼓勵雇主指派其所僱用年滿64歲之中高齡者勞工參訓，並補助其70%的訓練費用，以支持中高齡者勞工退休再就業。

每一年度12月1日起至12月31日止，前開期間內受理次一年度計畫申請。每一雇主每年與「中高齡者退休後再就業準備協助補助措施計畫」提供的其他協助措施，合計最高以50萬元為限。

●台灣之星、亞太電信走入歷史

電信新三國時代來臨！台灣之星12月1日正式併入台灣大哥大，亞太電信則於12月15日併入遠傳電信。NCC表示，針對SIM卡更換問題，由於台灣大哥大、台灣之星都是同一間電信設備廠牌，除非台灣之星用戶有要額外使用台灣大One Number加值服務，否則不需要更換SIM卡。

而遠傳則因為電信設備廠牌不同，因此亞太電信用戶可暫時不更換，但後續若需要更好的網路服務，仍需要由新遠傳後續處理更換SIM卡相關換題，至於偏遠地區、不方便到門市更換卡片的民眾，也會要求業者提出更換方案，不讓消費者權益受損。►用戶權益一次看

▲▼新竹市科技執法。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市4個路口科技執法正式開罰。（圖／新竹市政府提供）

●新竹市4個易肇事高風險路口　科技執法12/1上路

小心荷包！新竹市警察局於竹市「易肇事」高風險路口，西大路與林森路、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、中華路與經國路口（北端）等4路口設置科技執法，宣導期至11月30日，預計12月1日正式執法，盼藉由事故違規行為的取締力度，來降低交通事故的發生，保障用路人安全。►相關報導

●桃園市增設2處未禮讓行人科技執法　12/1日零時啟用

針對今年6月30日道路交通管理處罰條例修正通過，提高汽車未停讓行人罰責及擴大未停讓罰責適用範圍，桃市警察局新增龜山區萬壽路二段、振興路口及蘆竹區中正路與忠孝東路口兩處不禮讓行人科技執法，宣導期間（11月1至20日）兩處合計偵測違規24件，預計將於12月1日零時啟用。►相關報導

▲▼飲料,手搖飲。（圖／記者董美琪攝）

▲嘉義縣12月1日啟動限塑政策。（示意圖／記者董美琪攝）

●嘉義縣飲料店禁用一次性塑膠杯

嘉義縣環保局指出，轄內飲料店自12月1日起，不得提供塑膠一次用飲料杯。 「飲料店」定義是指從事茶、咖啡或冷熱飲等飲料販售或調理供應顧客飲用之行業，如茶飲店、咖啡店、冷熱飲店及攤商（舖、販）均屬之，而「塑膠一次用飲料杯」定義包括生物可分解塑膠PLA及保麗龍杯等，限用後如有違反，將可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

●清境農場2處停車場宣布收費　全天計時無上限

清境農場為解決車位長時間遭占用的「車宿」、「車露」亂象，12月起將對原先免費停車的遊客休閒中心（清淨商場）、清境小瑞士花園等2處停車場收費，小型車每小時新台幣50元、大型車每小時100元，全天24小時計費無上限，但半小時內離場免費，且購物滿額可折抵。►相關報導

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