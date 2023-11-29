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合併在即！優惠細節、更換SIM卡　台灣之星、亞太用戶權益一次看

▲各家電信業者紛紛推出新春優惠方案。（圖／亞太電信提供）

▲兩大電信合併案即將生效。（圖／亞太電信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

兩大電信合併案的合併日期快到了，台台併合併基準日訂為12月1日，而遠亞併也在12月15日正式合併，目前也有許多亞太與台灣之星的消費者擔心轉移的許多問題，例如更換SIM卡、是否還有資費優惠等，此次也盤點合併後常見問題給用戶做參考。

需要辦理攜碼嗎？

亞太：合併後皆為遠傳用戶，是不用攜碼的，正式合併後，移轉至遠傳方案的相關資訊，將另行公告。

台灣之星：若於合併日前申請攜碼移入原台灣之星，仍可於合併日後門號亦可開通，不會受到影響。若於合併日前申請攜碼移入原台灣之星，但於合併日後攜碼失敗，後續僅能改以申請台灣大哥大之優惠方案進行攜碼作業，不可再使用合併日前之專案進行。

已申辦的加值服務，於合併後可持續使用嗎？

亞太：目前都還可以繼續使用在亞太申辦的加值服務，因各服務提供內容及服務模式可能有所不同。


台灣之星：自合併日起，原於台灣之星之MyVideo、KKBOX及Disney+不受影響可持續使用，其他部分加值服務將與服務商終止合作並停止代收業務，您原申請之加值服務如需使用可洽原服務商訂購方案即可持續使用該服務。

亞太、台灣之星預付卡，合併之後可持續使用嗎?

亞太：目前可0以繼續使用原來的服務，正式合併後，須至實體門市辦理移轉至遠傳並更換SIM卡，以使用遠傳的預付卡服務。若原來亞太預付卡餘額已使用完畢，也可以提前先至遠傳門市進行更換SIM卡，提前享受遠傳的服務。

台灣之星：自合併日起，原台灣之星預付卡用戶，可以在官網及台灣大哥大門市儲值原台灣之星儲值產品，詳細產品請依官網公告或登入後之官網儲值頁面為主，另外也可以透過超商購買台灣大哥大儲值產品，如已購買台灣大哥大儲值卡，請登入官網並輸入儲值密碼進行儲值。

帳單可以申請合併出帳嗎？

亞太：因為雙方還沒有正式合併，帳單仍無法進行合併服務；之後如有相關更動，將會再進行公告。

台灣之星：自合併日起，因系統尚未完成整併，原台灣之星用戶若同時有台灣大哥大的門號，暫無法提供原台灣之星門號與台灣大哥大門號合併帳單或合併寄送，如有相關異動將再另行通知。

需要重簽新約嗎?

亞太：用戶合約約期內資費權益不受影響，不需要重新簽約，用戶可以繼續使用原資費及服務至合約期滿。如您的合約已到期或符合續約資格，建議您可先至門市挑選手機和續約優惠方案，確保資費使用權益。

台灣之星：自合併日起，目前所使用的專案合約、專案資費、與專案優惠之相關權益完全不受影響，由台灣大哥大依法承接。自合併日起，您的門號與台灣大哥大門號的通話即視為網內通話，通話費率依您的專案合約計費。

需要更換SIM卡嗎?

亞太：正式合併後，遠傳會依據用戶個別的狀況，主動通知用戶到實體或網路門市辦理移轉至遠傳，更換SIM卡並享受最完整的服務。

台灣之星：可持原台灣之星SIM卡使用原台灣之星國內語音與國內上網服務，同時，您的門號與台灣大哥大門號的通話即視為網內通話，通話費率依專案合約計費。

合約及優惠，在合併後會全部續用嗎？

亞太：用戶合約約期內資費權益不受影響，可繼續使用原資費及服務至合約期滿；如合約已到期或符合續約資格，建議可先至門市挑選手機和續約優惠方案，確保資費使用權益。

台灣之星：目前所使用的專案合約、專案資費、與專案優惠相關權益不受影響，由台灣大哥大依法承接。促銷特案門號綁約期間，若將該門號同一證號下除此促銷特案外的其他原有台灣之星任一門號辦理終止契約、降轉資費、或異動原專案時，此促銷特案資費將恢復原牌價公告月租費，若攜碼至其他業者或退租門號，本條款亦將適用。

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