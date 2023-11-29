12月新制懶人包！高鐵早鳥優惠實名制　台灣之星亞太走入歷史

▲高鐵早鳥票改實名制。（示意圖／記者李姿慧攝）

生活中心／綜合報導

即將進入12月，有多項新制上路，包括高鐵早鳥票採實名制、中華郵政恢復收寄4地的航空函件及包裹、南投清境農場停車場開始收費，還有台灣之星、亞太電信因為合併走入歷史。《ETtoday新聞雲》整理12月新制懶人包，供讀者參考。

●高鐵「早鳥票」改實名制 無法證明本人加收50%票價

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為了防堵黃牛，維持「早鳥優惠」公平性，高鐵12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，購票須輸入使用早鳥票旅客身分證字號或護照號碼，每張早鳥票僅限輸入身分證號本人搭乘，乘車須帶身分證等查驗，無法證明本人將補票並加收5成票價。►相關新聞

●中華郵政恢復收寄4地的航空函件及包裹

中華郵政公告，據承運航空公司轉知，目前已恢復台灣飛往模里西斯、東加、斐濟、法屬玻里尼西亞之航班，因此12月1日起恢復收寄發往模里西斯、東加、斐濟、法屬玻里尼西亞之國際航空函件及國際包裹。

●中高齡者退休後再就業 雇主可申請補助

勞動部根據退休中高齡者及高齡者再就業補助辦法第3條及第9條有關職業訓練之協助措施，推出「 中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」，鼓勵雇主指派其所僱用年滿64歲之中高齡者勞工參訓，並補助其70%的訓練費用，以支持中高齡者勞工退休再就業。

每一年度12月1日起至12月31日止，前開期間內受理次一年度計畫申請。每一雇主每年與「中高齡者退休後再就業準備協助補助措施計畫」提供的其他協助措施，合計最高以50萬元為限。

▲台灣之星、亞太電信將走入歷史。（示意圖／CFP）

●台灣之星、亞太電信走入歷史

電信新三國時代來臨！台灣之星12月1日正式併入台灣大哥大，亞太電信則於12月15日併入遠傳電信。NCC表示，針對SIM卡更換問題，由於台灣大哥大、台灣之星都是同一間電信設備廠牌，除非台灣之星用戶有要額外使用台灣大One Number加值服務，否則不需要更換SIM卡。

而遠傳則因為電信設備廠牌不同，因此亞太電信用戶可暫時不更換，但後續若需要更好的網路服務，仍需要由新遠傳後續處理更換SIM卡相關換題，至於偏遠地區、不方便到門市更換卡片的民眾，也會要求業者提出更換方案，不讓消費者權益受損。

●嘉義縣飲料店禁用一次性塑膠杯

嘉義縣環保局指出，轄內飲料店自12月1日起，不得提供塑膠一次用飲料杯。 「飲料店」定義是指從事茶、咖啡或冷熱飲等飲料販售或調理供應顧客飲用之行業，如茶飲店、咖啡店、冷熱飲店及攤商（舖、販）均屬之，而「塑膠一次用飲料杯」定義包括生物可分解塑膠PLA及保麗龍杯等，限用後如有違反，將可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

●清境農場2處停車場宣布收費 全天計時無上限

清境農場為解決車位長時間遭占用的「車宿」、「車露」亂象，12月起將對原先免費停車的遊客休閒中心（清淨商場）、清境小瑞士花園等2處停車場收費，小型車每小時新台幣50元、大型車每小時100元，全天24小時計費無上限，但半小時內離場免費，且購物滿額可折抵。►相關報導