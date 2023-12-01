抖音看到「和自己長一樣」神秘藍髮妹　女意外找到失散19年雙胞胎

▲女透過抖音影片，發現自己是雙胞胎。（圖／翻攝自TikTok／sartaniaanoo）

記者李振慧／綜合報導

國外女子薩塔尼亞(Ano Sartania)19歲時被朋友在TikTok上發現，有一名長相和她幾乎一模一樣的女孩，可是頭髮的顏色不同，還以為她是不是偷偷染髮，才發現自己其實是雙胞胎，意外和失散長達19年的妹妹赫維蒂亞(Tako Khvitia)相認。

義大利媒體La Repubblica報導，居住在喬治亞國的薩塔尼亞表示，她2年前透過TikTok意外找到自己的雙胞胎妹妹赫維蒂亞，朋友當時傳給她一段刺青店的短片，裡面有一名長相和她十分相似的女孩，唯一不同之處是對方染了藍色頭髮，引發她的好奇。

薩塔尼亞後來將影片轉發到臉書上，希望能有人知道藍髮女子身分，剛好對方的一名朋友看到訊息與她聯繫，才讓她順利和赫維蒂亞連絡上，意外發現2人其實是雙胞胎，由於家裡貧困，所以一出生就被父親加卡里亞(Gocha Gakharia)分別賣給不同人家撫養，而生母肖尼(Aza Shoni)則被瞞騙多年，以為孩子們已經死了。

這對雙胞胎姊妹雖然從小都不知道對方的存在，成長過程中卻有許多相似之處，包含2人從小就有舞蹈天分，甚至曾經參加過同一場比賽。薩塔尼亞表示，她以前常常會在生活中看到一些奇怪的幻影，現在想想，有可能是雙胞胎之間的心靈感應。

薩塔尼亞表示，「無論我去哪裡，都感覺到有人跟著我，而且我每天都會夢見一名穿著黑衣服的女孩，向我問很多生活中的瑣事」。如今這對雙胞胎姊妹不論去哪都會一起行動，2人也很常一起旅行，甚至去拜訪了搬到德國的生母，然而2人都不願意與生父加卡里亞有任何關係。