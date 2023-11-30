一周只賣3天！台南「紅燒牛肉湯+泡麵」爆紅排隊　還有賣關東煮

記者施怡妏／綜合報導

台南開元市場有家新興美食，只有晚上才營業的「幽靈牛肉泡麵」，剛開幕就引起廣大討論，店家自己熬煮牛肉、肉湯，直接淋在泡麵上，還會添加關東煮、蘿蔔等，滿滿一碗售價150元，而且老闆還是帥氣小鮮肉，吸引許多饕客朝聖，不過，有眼尖的網友發現，這是大陸前陣子非常紅的泡麵小吃。

IG美食挖寶專家「愛玉天菜 秘密客」，分享台南開元市場的美食，只有晚上才會出現的「幽靈牛肉泡麵」，就是用台灣的經典泡麵，沖上老闆親自熬煮的牛肉，還有關東煮、蘿蔔、玉米當作配菜，一大碗售價150元，「老闆是一位年輕帥哥，煮得還不錯喔」，每周只開3天，賣完就打烊了。

「愛玉天菜 秘密客」表示，吃完後老闆還會關心「有沒有吃飽」，若沒有吃飽，老闆還會再請一碗，他也笑喊老闆很大方，「常常找錯錢」，客人點450元拿1050元，老闆居然找700元，他喊話「老闆振作一點啦，不要常常找錯錢啦」。

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▲一周只賣3天。（圖／翻攝自IG愛玉天菜 秘密客）

店家剛開幕沒多久就引起關注，不少人朝聖打卡，影片曝光，有網友認出這是大陸很紅的美食，「老闆一定有在看抖音」、「跟大陸街邊泡麵加牛肉一樣欸，好想吃」、「泡麵關東煮都好好吃，老闆也好吃」、「小姊姊已衝」、「吃泡麵送老闆嗎」、「找錯錢的部分我真的笑瘋」、「這個老闆數學真的體育老師教的」、「這泡麵牛肉也太幸福」。

由於抖音、小紅書的關係，近年台灣掀起中國小吃熱，許多人紛紛嚐鮮，除了牛肉泡麵外，螺螄粉、肉夾饃也受到台灣人喜愛，臉書粉專「麥總去哪吃」2022年就曾分享，泉州有位大叔在路邊販售牛肉湯泡麵+蛋，一碗人民幣25元起（約新台幣110元），一出攤就有客人排隊，買完後站在路邊享用。

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