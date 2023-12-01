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減少略過廣告！YouTube「跳過廣告」按鈕換新設計

▲下個月，YouTube的原創內容影片將開放給所有的用戶免費使用。（圖／路透）

▲YouTube廣告按鈕變更。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

現在各串流平台都致力於推廣會員制度，而YouTube雖然是免費的影音平台，但想要獲得無廣告服務，就需要付費訂閱，不過似乎為了增加廣告收益，YouTube將原先的「略過廣告」按鈕縮小，可能更容易讓用戶點進廣告。

根據androidpolice報導，YouTube 正在推出一個新的、更小的「跳過」按鈕，新按鈕幾乎不透明，但比原先的設計更小，較小的按鈕可能需要用戶多次嘗試，才能找到新按鈕並熟悉，因此會增加用戶點進廣告的機率。

廣告收入維持 YouTube 運轉，並幫助內容創作者謀生，這是一種可持續、可擴展的商業模式，且用戶可以選擇 YouTube Premium 來去除廣告。到 2023 年，YouTube 已經嘗試了多種廣告格式，包括多個連續的不可跳過的片段，或是結合可以跳過的廣告組合。

▲YouTube跳過廣告按鈕八月原先更改設計。（圖／androidpolice）

▲YouTube跳過廣告按鈕八月原先更改設計。（圖／androidpolice）

根據報導，早在八月份，YouTube 就開始測試一個較小的「跳過廣告」按鈕來播放，新的藥丸形狀按鈕的大小約為原按鈕的三分之二，且顏色較為透明，讓用戶更難發現或者點擊。

▲YouTube最新廣告按鈕設計。（圖／androidpolice）

▲YouTube最新廣告按鈕設計。（圖／androidpolice）

現在YouTube又更新了這個按鈕的設計，目前在不同地區的多個裝置上推出。該按鈕在網路和手機平板上顯示相同，但與 YouTube 幾個月前測試的按鈕不同。此次新的設計將「跳過廣告」按鈕改為了「跳過」（Skip），按鈕的顏色幾乎是不透明，似乎也為了讓用戶更難察覺按鈕而設計。

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