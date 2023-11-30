YouTube免看廣告「省錢買法」曝光！一堆人不知道　1年少噴732元

▲YouTube。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

在YouTube觀影時為了不被廣告打擾，許多用戶會花錢訂閱YouTube Premium，不過透過不同管道訂閱，竟然會有價差，Joeman昨拍片分享省錢買法，沒想到連頻道會員的價錢也不一樣。

Joeman昨在IG分享影片，他透露，如果用iPhone訂YouTube Premium，每個月是260元；若用安卓手機，每個月199元；至於用PC訂閱，同樣是每個月199元。

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他接著表示，「如果你是iPhone用戶，沒有PC但有Mac的話，其實用Mac的瀏覽器打開來，訂閱費用也只要199元。」另外，不只Premium變便宜，訂閱的會員頻道費用也跟著變便宜，以Joeman的頻道專屬會員為例，從每個月150元降為100元。

▲用安卓、PC、Mac訂閱，都比用iPhone來得便宜。（圖／翻攝自IG／Joeman）

最後，Joeman也提醒，「各位如果平常有需要訂閱YouTube會員，記得切到PC或Mac瀏覽器喔！不然每個月都會被多收三成的錢，真的差蠻多的。」

對此，網友們紛紛回應，「靠邀...原來iPhone是盤子」、「很多線上遊戲點數也是一樣的邏輯」、「突然替大家省好多錢」、「YouTube老闆：你怎麼說出來了」；不過也有人吐槽，「我一直以為這是常識。」

▲不只Premium，連頻道會員的訂閱價錢也有差。（圖／翻攝自IG／Joeman）

今年8月間，YouTube宣布，台灣地區YouTube Premium訂閱費用漲價，iOS個人方案從每個月230元調漲為260元，Android則從179元變199元，然而許多用戶根本不知，iPhone和Android及電腦訂閱的價格存在價差，若以訂閱1年時間來計算，可差到732元。

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