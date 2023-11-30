　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康自比趙子龍　綠委舉典故酸：侯友宜是趙少康認證阿斗

▲▼趙少康出席2023擁抱希望傳出愛空中義賣會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜與中廣董事長趙少康搭檔迎戰2024，綠營則酸趙少康是侯友宜保母，趙少康則反駁，自己是當成選總統那樣努力來選，並且當侯友宜的趙子龍，專門來清理戰場的。對此，民進黨立委林楚茵30日表示，上週四侯友宜才剛甩掉柯文哲，沒想到找了趙少康又來衝康他，趙子龍七進七出救阿斗，侯友宜是趙少康認證的阿斗。

趙少康今受訪時直言，等國民黨選上之後，總統當然是侯友宜，所以他說要盡力，而非選副總統就鬆懈，是要當選總統那樣努力去選，才對得起侯，「我跟侯友宜兄弟一場、惺惺相惜，士為知己者死，臨危受命，當然鞠躬盡瘁！選上之後當然我是備位的。」趙也自比三國名將趙子龍，在外廝殺、打勝仗，幫侯清理戰場，讓侯能順利當選。

林楚茵也整理趙少康爭權三部曲，包含：11月24日趙少康爆料侯友宜曾幫他跟黑道喬事，打臉侯友宜過去說沒有喬過事情。29日爆料侯友宜承諾把總統職權讓給他，他也會當總統來選。30日自稱是侯友宜的趙子龍。趙子龍七進七出救阿斗，侯友宜是趙少康認證的阿斗。

林楚茵表示，趙少康都已經擺明了跟侯友宜叫陣，侯友宜還不敢出來出聲，證明侯友宜就是趙少康的傀儡、被他自己的副手認證的阿斗，國民黨自始至終都把這場選舉當作玩權力分贓遊戲，無視民主憲政體制的權責分工，根本毫無治理國家的能力。

ET快訊
「包青天」金超群腦瘤動刀72歲近況曝！　何家勁嘆：差一點了…
太空都看得到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞
《孤獨的美食家》現身饒河夜市！松重豐「品嚐台灣小吃」畫面曝
高雄職業之花「霸氣頭家嬤」人氣神輾壓　萬人讚爆：冠軍出爐了
驚悚撞擊瞬間曝！國1轎車「0煞車直衝」緩撞車　高速插進車底
台北市再開一家！人氣自助餐廳「島語」傳進駐大巨蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「要拿好的政見來贏得選舉」　侯友宜提兩岸解方：3Ｄ策略增加信任

陳時中冒雨力挺謝佩芬　談居住正義：虛心檢討住宅政策

趙少康自比趙子龍　綠委舉典故酸：侯友宜是趙少康認證阿斗

鑽記點制漏洞！職業駕駛徵駕照「假屍還魂」　王國材警告：涉及刑法

2023縣市幸福指數大調查　台中奪施政滿意度冠軍

遭嗆「依賴中國引國安問題」　侯辦提2點：賴清德才是問題製造者

深陷雙重國籍爭議　吳欣盈現身立院冷回：今晚會再一併回答

擋泥板引戰！陳美雅轉送陳其邁「市民手繪版」　要他行政中立

快訊／「我已放棄美國籍」　吳欣盈：12月5日見真章

雲林縣揮別「不幸福」 　2023幸福指數調查躍進6名次

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

「要拿好的政見來贏得選舉」　侯友宜提兩岸解方：3Ｄ策略增加信任

陳時中冒雨力挺謝佩芬　談居住正義：虛心檢討住宅政策

趙少康自比趙子龍　綠委舉典故酸：侯友宜是趙少康認證阿斗

鑽記點制漏洞！職業駕駛徵駕照「假屍還魂」　王國材警告：涉及刑法

2023縣市幸福指數大調查　台中奪施政滿意度冠軍

遭嗆「依賴中國引國安問題」　侯辦提2點：賴清德才是問題製造者

深陷雙重國籍爭議　吳欣盈現身立院冷回：今晚會再一併回答

擋泥板引戰！陳美雅轉送陳其邁「市民手繪版」　要他行政中立

快訊／「我已放棄美國籍」　吳欣盈：12月5日見真章

雲林縣揮別「不幸福」 　2023幸福指數調查躍進6名次

小北百貨全台展193間門市　眾推「超大優勢」：被救好幾次

爸爸陽帆不知情！ANGIE安吉「分期付款」送男友禮物

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半出獄了！兩人全變身太驚奇

年末最強禮物推薦！奧森清「香氛牌卡禮盒」、簡單聯名組還附上足浴袋

男出國玩腳趾腫成紫色　切開竟爆漿！驚見「蜘蛛在傷口下蛋」

台中七期最新百貨試營運　老井燒肉、初魚鐵板燒農曆年前迎客

「要拿好的政見來贏得選舉」　侯友宜提兩岸解方：3Ｄ策略增加信任

呼吸道疾病恐大流行！藥局傳缺藥？食藥署：已整備相關藥物

陳時中冒雨力挺謝佩芬　談居住正義：虛心檢討住宅政策

大巨蛋投手丘仍有落差　林宗成：緊急商請統一場務處理

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

政治熱門新聞

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

柯文哲總統局結束了？　吳子嘉：若吳欣盈不具資格恐無法參選

最新民調「賴清德大漲、柯文哲大跌」　他坦言：難以理解

才爆雙重國籍又嗆記者！吳欣盈3大爭議一次看

企業加薪就減稅　侯友宜承諾逐步調高基本薪資到33000

吳欣盈國籍爭議　黃暐瀚提「16年前立院烏龍」

被問參選有無與家族討論　吳欣盈回應

楊文嘉曝吳欣盈放棄國籍證明　晚間行程將親自說明

吳欣盈嗆記者　羅旺哲：幫柯文哲扣分

傳「2億喬柯當副」余姓華僑照片曝　季將軍回應了

柯P2億美金案　蔡正元懷疑「季將軍」是他

放棄美國籍流程一次看　吳欣盈若出示1文件不用等中選會公佈

20多歲買2間公寓！趙少康要教「年輕人賺錢買房」

「賴蕭配」網路聲量慘跌至2.7萬則　TPOC數據：恐是同溫層自嗨

更多熱門

相關新聞

深陷雙重國籍爭議　吳欣盈現身立院冷回

深陷雙重國籍爭議　吳欣盈現身立院冷回

民眾黨副總統參選人吳欣盈遭疑仍具美國國籍，被要求出示證明自清，但吳直言，「這是我和美國政府之間的事」，認為不需要對外公開放棄證明，引發討論。媒體今（30日）在立法院堵訪吳欣盈，當電梯門一打開，媒體立刻就國籍爭議詢問吳，只見吳態度冷冷地回應，今天晚上會一併回應，就轉身進入委員研究室。

遭嗆「依賴中國引國安問題」　侯辦提2點：賴清德才是問題製造者

遭嗆「依賴中國引國安問題」　侯辦提2點：賴清德才是問題製造者

快訊／「我已放棄美國籍」　吳欣盈：12月5日見真章

快訊／「我已放棄美國籍」　吳欣盈：12月5日見真章

侯辦拍「民進黨桃花榜」4影片！　嗆「性lie台灣」賴清德出來面對

侯辦拍「民進黨桃花榜」4影片！　嗆「性lie台灣」賴清德出來面對

柯文哲苗栗參訪場面冷清　受困浪貓喵喵叫被認養

柯文哲苗栗參訪場面冷清　受困浪貓喵喵叫被認養

關鍵字：

2024總統2024侯友宜趙少康2024柯文哲藍白合國民黨民眾黨民進黨林楚茵

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

大尺度Coser展爆「現場服務」

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

6球團60人　陳禹勳、郭嚴文沒列

《超偶》張龍捐肝救父！

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運喜事連連

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面