趙少康自比趙子龍　綠委舉典故酸：侯友宜是趙少康認證阿斗

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜與中廣董事長趙少康搭檔迎戰2024，綠營則酸趙少康是侯友宜保母，趙少康則反駁，自己是當成選總統那樣努力來選，並且當侯友宜的趙子龍，專門來清理戰場的。對此，民進黨立委林楚茵30日表示，上週四侯友宜才剛甩掉柯文哲，沒想到找了趙少康又來衝康他，趙子龍七進七出救阿斗，侯友宜是趙少康認證的阿斗。

趙少康今受訪時直言，等國民黨選上之後，總統當然是侯友宜，所以他說要盡力，而非選副總統就鬆懈，是要當選總統那樣努力去選，才對得起侯，「我跟侯友宜兄弟一場、惺惺相惜，士為知己者死，臨危受命，當然鞠躬盡瘁！選上之後當然我是備位的。」趙也自比三國名將趙子龍，在外廝殺、打勝仗，幫侯清理戰場，讓侯能順利當選。

林楚茵也整理趙少康爭權三部曲，包含：11月24日趙少康爆料侯友宜曾幫他跟黑道喬事，打臉侯友宜過去說沒有喬過事情。29日爆料侯友宜承諾把總統職權讓給他，他也會當總統來選。30日自稱是侯友宜的趙子龍。趙子龍七進七出救阿斗，侯友宜是趙少康認證的阿斗。

林楚茵表示，趙少康都已經擺明了跟侯友宜叫陣，侯友宜還不敢出來出聲，證明侯友宜就是趙少康的傀儡、被他自己的副手認證的阿斗，國民黨自始至終都把這場選舉當作玩權力分贓遊戲，無視民主憲政體制的權責分工，根本毫無治理國家的能力。