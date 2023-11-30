民眾黨內劍指黃珊珊權力過大釀藍白撕破臉　致小雞走選區時相當為難

▲黃珊珊、柯文哲出席23日「君悅會談」 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

「藍白合」破局後，民眾黨總統參選人柯文哲搭檔立委吳欣盈參選，然「柯盈配」在近期多份民調支持度皆是第三名，不料吳又爆出雙重國籍疑雲。據了解，民眾黨有場內部會議中，有人認為只要吳欣盈能出示放棄美國籍的證明文件，就能解決爭議了；另外該會上也有人直言柯文哲競辦總幹事黃珊珊權力過大，是黃影響柯，導致藍白撕破臉，以致小雞在選區上相當為難。

國民黨與民眾黨在「君悅會談」後幾乎撕破臉，加上國民黨總統參選人侯友宜找了「戰鬥藍」發起人、中廣董事長趙少康當副手，讓藍營支持者大為振奮，而柯文哲搭檔吳欣盈則被認為相形失色。

根據近期6份民調顯示的2024總統大選參選人支持度，蓋洛普：賴蕭31％、侯康30.9%度、柯盈18.1％；ETtoday：賴蕭34.8％、侯康32.5%、柯盈21.2％；TVBS：賴蕭34％、侯康31%、柯盈23％；鏡新聞：賴蕭30.5％、侯康28.7%、柯盈22.1％；中時：賴蕭28.3％、侯康28.2%、柯盈24.3％；美麗島：賴蕭36.3%、侯康31.0％、柯盈18.0％。

在柯盈配支持度呈老三之際，吳欣盈深陷是否仍具美國國籍的爭議，且在應對媒體時，直言「這是我和美國政府之間的事」，被認為不妥。

據了解，民眾黨有場內部會議中，有人表示吳欣盈可能因為在美國成長，比較有自己的想法，也非常重視隱私，但吳是在台灣選舉，的確語氣上需要調整，且外界也會拿藝人賴佩霞做比較，因此認為只要拿出來能證明的文件就解決了。

除該會議講到吳欣盈外，還聊到黃珊珊， 黨內人士透露，民眾黨內對黃珊珊有不滿聲音，認為她列不分區第一外，身為競辦總幹事，一些看法直接影響柯文哲，直言黃「權力過大」；如今藍白破局，變得像撕破臉，雙方仇恨值拉高，包括藍對柯文哲的仇恨值，讓小雞走選區時相當為難，尤其是到深藍選區，都不會給好臉色，因此大家會覺得是黃影響柯，導致撕破臉。