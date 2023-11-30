不是BUG！中國旅行團「6天1212元」　網驚曝玄機：不敢訂

▲機票達人發現超便宜中國旅行團。（圖／翻攝自FB／機票博土 不累哥）

記者鄺郁庭／綜合報導

還以為標錯價了！機票達人今（30）日接近中午時發現，某旅遊平台販售的中國旅遊行程，原本6天要價11900元，被他用1212元買到，掀起眾人狂搶，不到1小時就賣光。事後，機票達人補充，原來這不是Bug，是雙12促銷，「有訂到的朋友，可以研究一下，不想去的可以免費取消掉。」

粉專「機票博土 不累哥」11點45分貼出一張截圖，「中國旅行團出現Bug？六天行程每人1212元不含稅」，急忙分享好康，「稅金4000元、小費1800元，重點是還可以免費取消，不累哥已經刷了！！！快下手吧各位！XD 反正可以免費取消！」

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貼文一出，許多人也手刀下單，名額不到1小時就賣光、顯示「已售罄」，就有網友哀號，「晚一步」、「慢了好幾步」、「Sold out」、「你們好厲害怎麼都可以看到」、「Rrr來不及了」、「刷卡時就售罄」、「可惡，沒買到」、「關起來了動作好快XD！」

▲有網友發現玄機不敢訂。（圖／翻攝自FB／機票博土 不累哥）

但也有人貼出「購買注意事項」截圖，直言不敢訂，因為原來有購物行程，且每個購物站要停留90分鐘以上，「有兩站購物站 ，我不敢」、「購物站～大陸不比韓國好說話」、「看原價感覺是購物團」、「進購物站沒買東西出不來」、「原價也才一萬二，這團費肯定有問題。」事後，不累哥補充，這不是平台的Bug，而是雙12促銷，他也提醒，「有訂到的朋友，可以研究一下，不想去的可以免費取消掉。」