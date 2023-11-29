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她激推1神物「去過日本都知道好用」！內行狂讚：收銀員也愛

▲▼ 京都錦市場，京都旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多人喜歡去日本旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者朱祖儀／綜合報導

日本是台灣人最愛旅遊的國家之一，不過日本硬幣有許多面額，如果不習慣難免付錢時會一團亂。一名大陸網友就分享，自己到日本旅遊的時候，都會準備一個神器，就是「零錢收納夾」，可以輕鬆整理身上的零錢，付錢時不再手忙腳亂。文章曝光後掀起討論，不少人直呼「真的超好用，收銀員也愛」。

原PO在小紅書表示，「去過日本的都知道這玩意兒有多好用！」以前她收拾行李的時候，都會準備零錢包，結果買東西時總要在包包裡面翻來翻去，非常不方便，但自從買了零錢收納夾之後，整體感受完全不一樣。

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從照片中看到，她拿著一個透明的塑膠卡夾，總共有6個孔，分別對應500日圓、100日圓、50日圓、10日圓、5日圓和1日圓，只要把硬幣放進去，就不用擔心零錢在錢包裡面滾動，結帳時也能輕鬆付相對的金額。不過她也說，「唯一缺點是100日圓的卡位太少」，只能放5個根本不夠，建議應該把5日圓和1日圓的位置都換成100日圓。

▲▼。（圖／翻攝自小紅書）

▲原PO推薦日幣收納夾。（圖／翻攝自小紅書）

文章曝光後，不少人看到後紛紛表示，「剛回來，怎麼日本找不到買這個的，我去便利商店買東西都一把零錢直接投那個自動收錢找零的」、「真的好需要這個！我要買」、「哪裡能買到？一直想買」、「我怎麼沒有早知道呢？剩了一堆硬幣回來」、「確實，每次排隊翻半天會覺得很對不起後面排隊的人和店員」。

還釣出不少愛用者回應，「自從買了這個，我的世界有了光」、「我也是買了這個，出去給錢的時候，收銀員都喜歡這個」、「用了3年了」、「這玩意兒送外賣的時候很好用」、「我帶了這個，同行人都誇我聰明，日本店員都說這個方便又好用」、「這個我自己已經用了好幾年了，告別掏半天錢包的尷尬了」。

但也有人指出，「能用卡片就用卡片…解決一切煩惱」、「我都是拿一把讓他們自己挑，搞清楚哪個是哪個」、「我都是直接給一堆讓店員自己挑出來」、「我一律用信用卡」、「我這在日本生活的，都是能不用現金就不用現金，你們這些來玩的怎麼這麼喜歡現金」。

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