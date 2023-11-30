2.2萬「龍鎮天下」玉璽酒限量開賣　金門4千幸運兒獲入手機會

記者林名揚、黃資真／金門報導

2024年「龍鎮天下」龍年玉璽酒於今(30)日下午1時30分，在金門酒廠行政大樓1樓進行縣民公開抽籤記者會，在律師與資訊專家見證下，由金門縣秘書長謝世傑偕同金門酒廠董事長吳昆璋按下啟動抽籤按鈕，透過電腦亂數抽出4000名幸運的金門鄉親獲得價購機會；同時於記者會中發表推薦3款為代表龍年祝福的紀念酒款，為即將到來的甲辰金龍年，預先討個吉祥好彩頭。

▲龍年玉璽酒將抽出4千名幸運縣民獲得購買資格。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



金門酒廠以十二生肖為主題的限量玉璽酒系列，是結合象徵執掌權柄的玉璽與生肖文化的熱門精品酒款，該系列自2015年發行以來，在海內外精品酒類市場即佔有一席之地，整體風味和收藏價值皆展現出斐然成績，成為系列收藏家最愛。明年適逢對中國人深具意義的甲辰金龍年，即將首度登場上市的龍年玉璽酒─0.6L-56度龍鎮天下，其價值和收藏意義勢必會再掀起空前熱潮。金門酒廠為回饋金門縣民，2024年「龍鎮天下」龍年玉璽酒延續抽籤價購方式辦理，每一位符合資格的金門縣民都有機會入手限量玉璽酒。

2024年「龍鎮天下」龍年玉璽酒的抽籤價購抽取資格以民國112年11月20日設籍金門縣滿18歲之縣民作為造冊基準；藉由公開抽籤儀式，透過電腦亂數隨機抽取4000名幸運兒獲得價購資格，每位中籤者限購1盒，每盒新台幣2萬2000元整。價購期間為112年12月08日(五)~112年12月21日(四)，補價購期間為113年01月03日(三)~113年01月06日(六)，限量珍稀酒品，招龍年好運價購從速，以免向隅。

「龍鎮天下」龍年玉璽酒中籤名單及價購方式資訊可於今天下午18時起至金門酒廠官方網站查詢，金門酒廠亦同步寄發中籤價購通知單予符合價購資格之民眾。