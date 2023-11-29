陸無名船越界還蛇行拒檢逃逸　海巡特勤強勢登檢「人船押返」

記者林名揚／金門報導

金門海巡隊昨（28）日21時50分於金門田埔東0.7浬查獲一艘陸籍「無船名」越界作業，在過程中該船更數度高速蛇形拒檢逃逸，特勤人員隨即迫近登檢該船，查扣漁網10件（約300公尺）及雜魚30公斤，並將涉案5人及船隻押返料羅港留置調查。

▲海巡署28日查獲一艘大陸漁船越界作業。（圖／海巡署金馬澎分署提供）



第九海巡隊組主任呂忠翰表示，海巡署第十二巡防區近期發現大陸船團越界捕撈，近日統籌調度重點海域巡弋，昨（28）日21時50分，巡防區雷達發現田埔東禁限制水域內有漁船入侵滯留作業蹤跡，立即調派線上巡防艇10083艇及CP-1051艇前往查處，雙艇於上述海域截獲「無船名」1船5人，過程中該船數度高速蛇形拒檢逃逸，金門海巡隊藉由多功能CP艇速度快及靈活性高等特性，並结合特勤人員迅速迫近登檢該船，控制人、船及查扣漁網10件（約300公尺）及雜魚30公斤，實施各項防疫措施。

▲特勤人員迅速迫近登檢該船，查扣漁網10件及雜魚30公斤。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

經查船艙及個人行李無發現牛、豬肉相關製品，人員均無發燒情形，旋即押返料羅港留置調查，全案將於完成調查後，依違反兩岸人民關係條例進行裁罰，該船所有網具將全數遭到沒入外，也將面臨最低新臺幣30萬元以上罰鍰處分。

海巡署表示，對於大陸漁船越界作業，將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，以維護金門海域資源及本地漁民權益。

▲船上5人被押返料羅港留置調查。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

▲船上30公斤雜魚遭查扣。（圖／海巡署金馬澎分署提供）