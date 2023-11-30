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社會 社會焦點 保障人權

金門小客車衝對向撞樹墩！駕駛精神不濟釀禍　頭部挫傷送醫

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門今早發生一起小客車自撞車禍！57歲陳姓男子開車行經瓊林圓環前300公尺路段，疑因精神不濟，竟衝向對向車道卡在樹墩上，造成車頭全毀、零件四處飛散，陳男也因頭部挫傷送醫救治。警方對陳男酒測後，初步排除酒駕，肇事責任待詳細釐清。

▲▼金門車駕駛因恍神，竟自撞對向樹墩。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門車駕駛因恍神，竟自撞對向樹墩，導致車頭全毀。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

上午10時59分左右，陳男駕駛白色自用小客車，沿金湖鎮環島北路2段由金城往瓊林圓環方向行駛，於圓環前300公尺路段時，自稱因精神不濟恍神，車輛左偏衝出對向車道路面自撞樹墩，造成車頭全毀零件散落於地，雙安全氣壤爆開。陳男頭部挫傷，送衛福部金門醫院就醫。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，至於肇事責任目前正在釐清中。

▲▼金門車駕駛因恍神，竟自撞對向樹墩。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣警察局金湖分局提醒民眾，「防衛兼備的好習慣」為車輛安全駕駛五大守則之一，開車上路須掌握可能發生之危機，集中精神開車，疲勞駕駛恐引發精神不濟降低專注力，容易發生交通事故。精神不濟時，應稍做休息、養足精神再上路，千萬不要硬撐，避免憾事發生。開車應隨時保持安全距離，欲速則不達，安全是回家唯一的路。

▲▼金門車駕駛因恍神，竟自撞對向樹墩。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門車駕駛因恍神，竟自撞對向樹墩。（圖／記者林名揚翻攝）

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