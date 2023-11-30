三重玫瑰立體停車場開工　增528停車位納入派出所2026年完工

▲三重玫瑰立體停車場多功能大樓開工，除提供車位外，將會納入派出所及活動中心。（圖／新北工務局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市三重地區近年因商業發展及住宅社區的新建，停車需求也隨之增加，為紓解停車問題，新北市政府將新建地下1層、地上8層「三重玫瑰立體停車場多目標大樓」，今（30）日由副市長陳純敬主持開工典禮，多目標大樓將可提供458個汽車停車位及70個機車停車位，並納入了警察局中興橋派出所和市民活動中心，預計2026年完工。

副市長陳純敬主持開工典禮表示，玫瑰立體停車場多目標大樓位於三重區核心地帶，周圍有學校、運動中心和住宅區，居住及使用人口均高。原本基地為平面停車場，為了改善當地停車空間不足問題，決定改建成一座多目標立體停車場，完工後大樓裡的新設施除了提供足夠的停車空間，還包括中興橋派出所和市民活動中心，對當地社區將提供更好地服務，也帶來新的活力和美好願景。

▼ 副市長陳純敬主持開工典禮。（圖／新北工務局提供）

新北市工務局長祝惠美指出，玫瑰立體停車場多目標大樓工程總經費10.3億元，新建地下1層、地上8層多目標大樓，中興橋派出所位於1、2樓，市民活動中心位於1樓，其餘樓層共計提供458個汽車停車位及70個機車停車位。停車場的規劃已考量未來將全面設置電動車位趨勢，預留100%管線空間並先設置46個電動停車位，後續可依需求隨時調整增設，整體工程預計2026年6月竣工。

新工處長王益翔補充說明，玫瑰立體停車場打破以往單調的都市空間感，在建築物外牆採用輕巧易維護的造型擴張網，不僅降低車輛停車時發出噪音，同時也減少停車場內車燈光線外散的情形；更藉此引入室外風增加通風性而避免室內高溫積聚。

另外利用樓層轉角設置空中立體綠帶，直接減少建築物對都市的壓迫感，再搭配可以使建築外觀保有低調且典雅的夜間照明設計，增加整體都市氛圍，預料完工後將成為附近地標建築。