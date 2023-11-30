30歲猛男健身房練W槓突倒地沒心跳　教練警消接力搶命救回

記者戴上容／新北報導

新北市一名30歲林姓猛男15日下午5時許到三重區重新路二段健身房健身，他在做W槓練手部肌力時，突然倒地失去生命徵象，一旁健身教練見狀趕緊為他CPR，周圍民眾也立刻報案。警消到場後緊急將他電擊2次將他送往北市馬偕醫院進行救治，林男在住院10日後，於本月25日恢復健康生活出院了，他對於救護人員和健身教練是滿滿的感謝。

▲▼ 三重猛男在健身時突然倒地 。（圖／記者戴上容翻攝）

15日下午5時許，一名身材壯碩30歲林男在三重區重新路二段一間私人健身房做W槓手部肌力訓練時，突然倒地往後倒地，一旁健身見趕緊上前查看，發現林男沒有呼吸心跳，緊急對他進行CPR急救。

救護人員接手後，緊急進行電擊整流2次，並繼續由周圍人力按壓CPR，送醫前順利恢復心跳，救護人員緊急將他送上車，前往北市馬偕醫院進行治療。據悉，林男疑似突發心臟病才會突然倒地不起，所幸在住院10天後，順利恢復健康生活出院。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，林男能康復重返生活，關鍵是報案時民眾於第一時間接受指揮中心指導進行CPR，透過警民接力方式搶救持續給予腦部血液灌流，能減少腦部損害，增加成功搶救生命的機會。