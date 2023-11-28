幼崽「疑遭路殺」陳屍停車場！狗媽媽難過舔屍不肯離去

▲ 小狗慘死停車場，現場滿是血跡。（圖／讀者提供）

記者戴上容／新北報導

新北市有一家人25日驅車前往三峽出遊，途經三鶯轉運站停車場時，後座小孩發現有一隻大狗在舔小狗，家長上前確認，原來是小狗慘遭路殺「被壓扁了」，地面有血外，小狗肌肉組織、眼球全都流出，母狗難過悲鳴舔屍不肯離去。新北市動保處表示，路殺駕駛人未將動物緊急送醫，已違反新北市動物保護自治條例第11條規定，可處3萬元至10萬元罰鍰，並得按次處罰。

上周末（25日）下午，有一家人帶小孩到三峽出遊，到新北市鶯歌三鶯轉運站停車場要停車時，後座小孩看到一隻大狗在小狗旁邊，下車後跑到到一旁前往查看，卻驚慌告訴家長，「是一隻小狗狗被壓扁了！」

家長前往察看，赫見一隻黑狗幼犬遭路殺，小小的身軀被壓扁，地面滿是紅血，小狗眼球、肌肉組織都跑出來，慘不忍睹。狗媽媽疑似不捨她的幼犬身亡，坐在一旁不肯離去，相當令人不捨。

家長環顧周遭，發現靠近停車場出口路邊有一灘血，這灘血距離幼犬陳屍處約有5公尺，懷疑是肇事者二度輾壓幼犬。後續家長連忙報案通報1999處理，停車場人員聞訊後，也將現場以交通錐圍住避免幼犬屍體再遭輾壓，後續交由環保局處理。

新北市動保處長楊淑方表示，駕駛人誤傷動物，且未將動物緊急送醫，已違反新北市動物保護自治條例第11條規定，「使動物受傷之行為人，應盡速將動物送醫治療」，依同條例第18條第1款，處3萬元至10萬元罰鍰，並得按次處罰。

另外，行為人也同時違反動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者依同法條「過失傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1萬5000元至7萬5000元罰鍰」，動保處獲報將轉報警方後續追查相關人車。三峽警分局表示，將配合動保處盡快過濾監視器，追出肇事車輛，了解路殺原因，後續交由動保處裁罰。

▲▼ 停車場人員拿三角錐提醒勿再次輾壓狗屍。（圖／讀者提供）