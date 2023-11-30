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社會 社會焦點 保障人權

泰男來台觀光卻夾帶上億海洛因　托運行李「泰國布」有異被查獲

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍移工J姓男子去年來台工作，今年因故提前離台後再度於6月間持觀光名義入境，海關人員在其託運行李中泰國布包察覺有異，當場查驗發現夾藏共計17包、近14公斤一級毒品海洛因，粗估市價上億元；J男偵訊時坦承以10萬泰銖代價運毒，航警局偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲泰國籍J姓男子今年6月間以觀光名義入境，托運行李泰國花布包夾藏近14公斤一級毒品海洛因被海關人員當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲泰國籍J姓男子今年6月間以觀光名義入境，托運行李泰國花布包夾藏近14公斤一級毒品海洛因被海關人員當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，年約30歲的泰籍J姓男子去年曾來台擔任移工，今年初因故提早離職返回泰國，未料被泰國運毒集團盯上，利用其曾來台工作之便，運毒集團要求J男以免費參加4天3夜旅行團方式，自泰國廊曼搭機來台，約定事成之後給予10萬泰銖報酬利誘，要求J男協助運輸毒品來台。

▲泰國籍J姓男子今年6月間以觀光名義入境，托運行李泰國花布包夾藏近14公斤一級毒品海洛因，圖為查獲海洛因等毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲泰國籍J姓男子今年6月間以觀光名義入境，托運行李泰國花布包夾藏近14公斤一級毒品海洛因，圖為查獲海洛因等毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今年6月間，J男入境時，航警局安檢大隊及時察覺其託運行李影像可疑，會同財政部台北關人員特別關注，J男領取行李欲通關時當場攔查，在J男託運行李箱開箱當場查獲，以泰國布包夾藏第一級毒品海洛因計17包、淨重13.589公斤，粗估市價上億元，航警局遂報請桃園地檢署指揮偵辦，並將J男依毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

▲泰國籍J姓男子今年6月間行李夾藏14公斤海洛因，航警局偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲泰國籍J姓男子今年6月間行李夾藏14公斤海洛因，航警局偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局強調，隨著國際邊境已解封，各國旅客、貨物恢復交流，毒品運輸問題日益嚴峻，專案小組偵破泰籍J姓男子運毒近14公斤海洛因入境案，在檢警及海關共同努力下，及時「截毒於關口」，呼籲民眾切勿因一時失慮遭運毒集團威脅利誘，後果將得不償失，航警局將持續落實強化境外、邊境查緝之能量，以保障人民健康安全，維護社會治安。

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