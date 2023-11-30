國1永康段小車硬插...後方駕駛怒了　一路狂譙三字經！還PO網公審

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出1段影片，2車於國道1號永康路段，因未依規定變換車道致行車糾紛，雙方從台86下流道後，還持續發生口角，國道警察第四大隊指出，尚未接獲民眾檢舉，如有接獲檢舉將依規定舉發，駕駛人口角糾紛涉妨害名譽部分非屬國道路段，如當事人提告，四大隊將依單一窗口規定受理函轉轄管警方續辦。

▲有網友在網路社群PO出1段在國道1號永康路段，因未依規定變換車道致行車糾紛，雙方還從台86下流道，持續發生口角。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

國道警察第四大隊指出，有關社會事新聞影音「國道1號永康路段，未依規定變換車道致行車糾紛」案，經查係11月29日下午3時22分許，遇他車未依規定變換車道（變換車道未保持安全間隔），惟車號無法確定，目前四大隊尚未接獲民眾檢舉，如有接獲民眾檢舉將依規定舉發。有關雙方駕駛人口角糾紛部分（妨害名譽，經查影片地點非屬國道路段），如當事人提告，四大隊將依單一窗口規定受理，並函轉轄管單位續辦。

國道警察第四大隊指出，汽車在行駛途中，變換車道或超越前車時，應依標誌、標線、號誌指示，不得有未保持安全距離及間隔之情形。變換車道時，應給予後方直行車輛合理足夠反應時間及空間，旨案違規行為可依道路交通管理處罰條例第33條第1項4款處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。

四大隊藉機呼籲用路人務必遵守交通規則，行車如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。切勿因一時情緒意氣用事而衍生後續衝突。