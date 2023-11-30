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社會 社會焦點 保障人權

富家子要6萬購毒遭拒怒殺阿姨！退休中山女高名師最後身影曝

記者張君豪／台北報導

北市內湖區環山路1段29日上午發生一起兇殺命案，被害人是中山女中退休的國文名師譚女（76歲），她生前曾投入教改，擔任過搶救國文聯盟行動組長，甚至舉辦過國學座談會，要求教育部將孔孟著作論語、孟子納入國教課程提高學生國文程度，與丈夫都是單純的教師背景，卻遭染上毒癮的外甥殺害，讓家人傷心不已。

▲中山女高退休國文老師譚女最後身影曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中山女高退休國文老師譚女（圖右穿紅褲）最後身影曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解：遇害譚女當時短暫離家外出，本要返家到社區櫃台拿信，未料在返家時遇到外甥朱男，朱向她開口商借6萬元，遭到拒絕後惱羞成怒，持預藏的水果刀朝譚女胸部猛刺3刀，其中一刀貫穿胸部當場大量出血，經送醫後於下午2點左右宣告不治。

家境富裕的朱男因染上毒癮，多次吸安遭警方逮捕後，家人已放棄任他在外發展。親人對於譚女遭到親外甥刺殺，感到相當羞恥且難過。
▲中山女高退休國文老師譚女最後身影曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中山女高退休國文老師譚女遭朱姓外甥殺害，朱男今晨被移送過程不發一語。（圖／記者張君豪翻攝）

經查朱男長期沒有固定工作，去年更曾因向母親借錢買毒品遭拒絕，暴怒下縱火焚燒自己家，所幸並無人受傷，家人無奈將他趕出家門。朱男平常賴親友接濟生活，沒想到他向阿姨借錢遭拒後，會持預藏水果刀殺害對方。

警方調查，水果刀是朱男從自己家中廚房攜出，向譚女借錢遭拒當下，疑遭被害人訓斥才會惱羞成怒，掏出水果刀行凶。譚女短暫外出卻再也回不了家，家人無奈請求檢警依法調查重判，希望朱男能好好反省自己近年來的脫序惡行。

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