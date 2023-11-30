桃園3男鄉間租民宅製毒...後門落跑被逮　抄出216Kg毒品市價千萬

▲桃園市麥姓、劉姓與梁姓等3名男子前年起在楊梅區承租民宅充當製毒工廠，製造俗稱（喵喵）之三級毒品，桃園警方報請地檢署檢察官指揮，於今年9月間持搜索票查獲，現場起出216公斤成品與半成品等證物。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市麥姓、劉姓與梁姓男子等3名男子，於2021年起，在楊梅偏僻鄉間承租民宅充當製毒工廠，3人分工合作製造三級與四級毒品，因不時傳出惡臭引起注意，桃市警方報請桃園地檢署指揮偵辦，桃園市刑大、刑事局人員今年9月持搜索票搜索，當場查獲俗稱（喵喵）三級毒品成品與半成品216公斤，並循線查獲麥姓男子等3人到案，這批毒品若製成成品市價粗估逾千萬元。桃檢偵結依毒品危害防制條例製造毒品罪嫌起訴，桃園地院裁定3人繼續收押。

檢警調查，48歲的麥姓男子、45歲的劉姓男子與43歲的梁姓男子，自2021年10月起由麥姓男子出資、劉男簽約承租位於楊梅區泰圳路民宅充當製毒工廠，由梁姓男子負責技術指導、教學與取得相關製毒原料與設備。

由劉姓男子負責搬運、組裝設備，並負責製毒工廠水電、安裝定時器等工作，製毒流程以第四級毒品先驅原料放入反應爐攪拌等過程，經過靜置取出溶液後再經過若干程序再製毒第三級或第四級毒品，桃市刑大根據檢舉蒐證多時後報請桃檢檢察官塗又臻指揮偵辦，今年9月19日上午10時許持搜索票逕行搜索，麥姓男子聞訊欲從後門逃逸時，當場被警方查獲，並當場查獲相關製毒工具、當場查扣第三、四級毒品即相關製毒設備，成品與半成品216公斤，若製成毒品市價粗估逾千萬元。

桃檢複訊時，3人坦承犯行，檢方偵結依毒品危害防制條例製造毒品罪嫌將3人起訴，3人移審後遭法院裁定繼續收押。