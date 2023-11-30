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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸發表立場文件　主張以巴停火及巴勒斯坦建國

▲▼ 以巴衝突。（圖／路透）

▲以巴衝突。（圖／路透）

文／中央社

中國外交部今天針對解決以巴衝突發表立場文件，提出5項建議，內容包括雙方全面停火止戰；反對強行遷移巴勒斯坦平民；確保人道救援；聯合國安理會應要求雙方保持克制；並回歸1967年的巴勒斯坦建國「兩國方案」。

新華社報導，這項名為「中國關於解決巴以衝突的立場文件」的內容指出，本輪以巴衝突造成大量平民傷亡，導致嚴重人道主義災難，國際社會高度關注。

文件提到，中國國家主席習近平多次就當前以巴局勢闡明中國原則立場，強調應立即停火止戰，保障人道主義救援通道安全暢通。防止衝突擴大。根本出路是落實「兩國方案」，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

這項文件說，根據「聯合國憲章」，聯合國安理會承擔維護國際和平與安全的首要責任，應當在以巴問題上發揮積極和建設性作用。中方因此提出全面停火止戰、確實保護平民、確保人道主義救援、加大外交斡旋及尋求政治解決等5項建議。

文件主張，當事各方要確實落實聯合國大會和安理會有關決議，立即實行「持久和持續的人道主義休戰」。聯合國安理會要在第2712號決議基礎上，回應國際社會普遍呼聲，進一步明確要求全面停火止戰，推動衝突降級，實現局勢盡快降溫。

這項文件說，要停止一切針對平民的暴力襲擊和違反國際人道法的行為，避免襲擊民用設施。聯合國安理會應進一步發出明確訊號，反對強行遷移巴勒斯坦平民，避免巴勒斯坦平民流離失所，呼籲盡快釋放所有被扣押的平民和人質。

文件提到，有關各方要避免剝奪加薩（Gaza）地區平民生存不可或缺的物資和服務，建立人道主義救援通道並提供快速、安全、無障礙、可持續的人道主義准入，防止出現更嚴重的人道主義災難。

這項文件指出，聯合國安理會要發揮「聯合國憲章」賦予的斡旋調解作用，要求當事方保持克制，防止衝突擴大，維護中東地區和平穩定。要重視地區國家和區域組織作用，支持聯合國秘書長和秘書處斡旋努力，鼓勵「對當事方有影響的國家」秉持客觀公正立場，為推動危機降溫共同發揮建設性作用。

文件強調，解決巴勒斯坦問題的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。聯合國安理會要推動重啟這一方案。

這項文件最後說，要在聯合國主導和組織下，盡快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，制定落實「兩國方案」的具體時間表和路線圖，推動巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決。同時，關於加薩未來的任何安排，都必須尊重巴勒斯坦人民的意願和自主選擇，不能強加於人。

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