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大陸官媒：「加快經濟恢復」是必須全力打好的硬仗

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社

外傳中共總書記巡視上海之際，中國官媒經濟日報今天發表評論文章說，加快經濟恢復進程是一場「必須全力打好的硬仗」。而經營主體是推動經濟發展最可靠、最重要的力量，因此打好這場硬仗要以經營主體為主力軍。

這篇文章並強調，當下中國經濟的恢復，是一個「需要耐心、實打實將一件件事辦好」的過程。

這篇由中國社會科學院學部委員高培勇撰寫、以「全力打好經濟恢復這場硬仗」為題在頭版發表的文章提到，
近一年來中國經濟「波浪式發展、曲折性前進」的恢復歷程一再提醒，當下的經濟恢復，不同於既往的週期性波動狀況，不僅複雜程度超出預期，其持續時間亦具有不確定性。

文章指出，在促進經濟恢復的各個行為主體中，發揮關鍵作用的首先是「經營主體」。它們既是中國經濟活動的主要參與者，又是就業機會的主要提供者、技術進步的主要推動者，經營主體實為中國經濟發展的「基本動力源」。

這篇文章強調，加快經濟恢復進程，保持經濟運行向好態勢，首先是「加快經營主體恢復進程，保持經營主體運行向好態勢」。只要經營主體能夠在各種衝擊、壓力面前挺住，只要能幫助經營主體把暫時的難關渡過去，只要經營主體能展現活力，進而帶動就業、創造新的社會財富，國民經濟整體運行也就有充分的保障和足夠的支撐。

文章直指，經營主體是推動經濟發展「最可靠、最重要的力量」；打好經濟恢復這場硬仗，要以經營主體為主力軍。要把當下經濟恢復工作的重點放在經營主體身上，確保所有的對策、舉措首先聚焦於穩住經營主體、激發動力和活力。

這篇文章說，一方面要圍繞經營主體關切而轉，奔著經營主體需求而去，「實打實」地幫助解決困難和問題。另一方面，要著眼於從根上「澆水施肥」，實施改革，推出政策，有效調動起經營主體的積極性、主動性和創造性，夯實加快經濟恢復進程、保持經濟運行向好態勢的微觀基礎。

文章還說，「強信心」、「穩預期」是做好當前經濟工作的「牛鼻子」。只有居民和經營主體的信心增強了，預期穩定了，消費需求和投資需求不足的矛盾和問題才有可能隨之緩和，源自需求和供給兩翼的矛盾和問題也才可能隨之化解。因此要這二者「作為當務之急來抓」。

這篇文章強調，經濟恢復「絕非簡單地回到疫情之前」。經濟快速發展離不開發展「新動能的培育」和「新優勢的塑造」。經濟恢復進程無疑要把培育和塑造新動能新優勢結合起來，進而為推動經濟高品質發展構建新競爭力和持久動力。

文章提到，當前中國科技創新仍存在原始創新能力不強、重大原創成果偏少、關鍵核心技術受制於人、頂尖科技人才不足等諸多不足和弱項。當下的經濟恢復進程也好，進入高品質發展階段的經濟運行也罷，其態勢及成效，在很大程度上取決於能否儘快攻克重要關鍵領域的「卡脖子」問題。

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