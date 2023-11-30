以色列嬤遭俘「見到哈瑪斯領袖」　當面質問：你不羞愧嗎？

▲ 85歲的利夫希茨被俘逾2周後獲釋。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈瑪斯10月7日發動大規模突襲，血洗以色列南部村莊並將數百名人質綁回加薩，其中一名85歲婦女利夫希茨（Yocheved Lifshitz）上月下旬獲釋，近日透露她被俘期間曾見過哈瑪斯政治領袖辛瓦（Yahya Sinwar），還當面質問他對自己的暴行「不覺得羞愧嗎？」

▲ 哈瑪斯領袖辛瓦。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透》，利夫希茨10月7日在尼爾奧茲（Nir Oz）屯墾區（Kibbutz）的家中被押往加薩，同月23日獲釋，近日接受當地媒體Davar訪問，透露在她遭俘的2周期間，哈瑪斯領袖辛瓦曾到關押人質的地下隧道視察。

利夫希茨回憶，「我們到達後3到4天，辛瓦就和我們待在一起了。我問他，對於一個支持和平多年的人做出這種事，不覺得羞愧嗎？他沒有回答，他沉默了。」

利夫希茨的兒子曾向《路透》說明，母親是一名和平運動家，多年來和丈夫一起幫助加薩地區的巴勒斯坦病患，帶他們到醫院接受治療。而她83歲的丈夫奧德（Oded）也遭哈瑪斯俘虜，至今尚未獲釋。

利夫希茨是哈瑪斯在戰爭初期就釋放的4名婦女之一，上月獲釋後向記者稱，被綁當下曾遭到毆打，2周囚禁期間待遇不差，但仍坦言作為人質的2周「彷彿地獄走一遭」。她被釋放後曾轉身和一名蒙面的哈瑪斯成員握手，事後被問及原因時回答，「他們對我們很溫柔，滿足我們所有的需求。」

▲ 利夫希茨是最早獲釋的以色列人質之一，但丈夫仍被關押。（圖／路透）

▲ 利夫希茨轉身與哈瑪斯戰士握手。（圖／翻攝自Telegram／@hamas）