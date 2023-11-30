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社會 社會焦點 保障人權

出獄2天「資深車手」又被逮　上工前吸毒壯膽...被捕淡定找律師

記者鄧木卿／台中報導

台中市擔任清潔員的56歲劉姓男子誤信網路投資，匯了102萬後拿不回來後報警，並配合警方抓人，便衣員警現身逮捕43歲葉姓車手，員警查出，葉嫌因為另涉詐欺案，2天前才離開監獄，結果馬上重操舊業，而且上工前居然還吸毒壯膽，全案依法送辦後，葉嫌再度遭收押。

▲▼最老車手出獄才2天，竟又重操舊業，被逮時淡定說「我要找律師」。（圖／民眾提供，下同）

▲▼最老車手出獄才2天，竟又重操舊業，被逮時淡定說「我要找律師」。（圖／民眾提供，下同）

▲▼最老車手出獄才2天，竟又重操舊業，被逮時淡定說「我要找律師」。（圖／民眾提供，下同）

劉男在網路上點擊財經主持人分享投資心法的視頻，隨即加入「招財進寶」LINE群組，為了取得抽中未上市股票之先機，依照理專指示，陸續匯出102萬元，雖然接到中籤通知，但需先補足剩餘資金，劉男因為沒錢，於是放棄股票，要求對方退還102萬元，遭對方拒絕後才驚覺遭到詐騙。

▲▼最老車手出獄才2天，竟又重操舊業，被逮時淡定說「我要找律師」。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局大墩所獲報後，決定將計就計，請劉男告知對方要再面交150萬元，員警就在2人約定的時間、地點附近埋伏，見葉嫌清點現款，現身逮捕。

在詐團通常鎖定年輕男女當車手的情況下，56歲的劉已經算是「資深車手」，而劉今年8月3日才因詐欺案入獄，11月16日出獄，沒想到18日又因為當車手被逮。另一方面，在車手界普遍年輕化之下，相對較為年長的葉嫌看到警察後老神在在，開口第一句話就是要找律師，而他離開看守所後馬上再接case重操舊業，面交前還先吸毒壯膽。

員警在葉嫌身上搜出安非他命0.42公克（含袋）、吸食器一組，全案依詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪移送台中地檢署偵辦，目前羈押中。

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