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網傳「央廣徵總統民調電訪員」　專家揪出破綻：不太可能遠端工作

▲▼ 。（圖／翻攝自台灣事實查核中心官網）

▲該貼文應為詐騙訊息。（圖／翻攝自台灣事實查核中心官網，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有時滑臉書，會看到徵才廣告，近期就有一則貼文稱「中央廣播電台徵總統民調電訪人員」，還說可以在家作業。對此，台灣事實查核中心澄清，此貼文並非央廣粉專所發布，「網傳央廣徵總統民調人員貼文為詐騙訊息」。

隨著選舉將近，臉書上就常跳出廣告，內容稱「中央廣播電台徵總統民調電訪人員」，且可以「全遠端兼職、居家作業」，薪資是論件計酬，一件50元。

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不過仔細看圖片就可以發現，中央廣播電台的英文縮寫是「Rti」（Radio Taiwan International），該貼文則寫錯變成「Rit」。另外，發布貼文的粉專名為「Recruiting talents」，也非央廣的官方粉專。

經事實查核中心詢問，央廣指出，該貼文是「Recruiting talents」粉專冒用他們名義所投放的廣告，央廣並沒有進行民調作業，也沒有招募民調員工，如果有需求，會在官網、官方粉專發布。

▲▼ 。（圖／翻攝自台灣事實查核中心官網）

民調專家戴立安指出，民調單位若徵訪員，通常會將訊息發布在公開的人力招募平台，若是媒體進行的民調，則多會在自己的官網、官方社群發布，「此則貼文並非央廣發布，可知應屬詐騙」。

戴立安也點出1破綻，「一般民調公司的電訪人員是集中在民調公司作業，因為民調會有內部網路作業系統，還有督導臨場協助，以及線上監督等作業，不太可能發包給民眾在家裡遠端工作，這樣民調的品質、效力都會有問題」。他提醒，選舉將近，若看到類似的徵才廣告，應至該單位官網求證，避免被詐騙。

事實查核中心也提醒，現在也會有媒體自行委託民調公司做線上調查，民眾若收到問卷，應注意看上頭有沒有寫清楚媒體單位名稱、民調公司名稱，或是也可以至該媒體單位的官網求證。

事實查核中心指出，這類貼文多會附上連結，點進後會要求民眾提供臉書帳號等資訊；另外像是「徵線上操作員、打字員」等貼文是常見的詐騙手段，主要是為了騙取民眾的銀行帳號資料或詐取金錢。刑事局提醒，民眾應徵兼職前務必了解該公司是否合法、實際工作內容、公司名稱等，以免被詐騙。

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