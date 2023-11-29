黴漿菌之亂！網傳12／1起八大場所強制戴口罩　疾管署急澄清

記者洪巧藍／台北報導

國內今年因為免疫負債，呼吸道病號不少，近期又有中國大陸爆發包含黴漿菌在內的多重呼吸道疾病疫情，引起民眾恐慌，沒想到社群軟體、網路流傳還出現「12月1日起 8大場所強制戴口罩」的訊息在流傳。疾病管制署今日嚴正澄清，內容為3年前新冠疫情期間的防疫措施，與現行措施不符。

中國大陸爆發多重呼吸道疾病疫情，至少7種病毒同時流行，不但引起世衛關切、台灣也提高戒備，就怕遭受波及。疾病管制署副署長羅一鈞昨公布最新疫情監測，國內呼吸道疫情已經連續7周呈現下降趨勢；另根據林口長庚醫學中心資料，黴漿菌占呼吸道病原比例僅不到1%，屬於低度流行，並沒有像中國大陸那種病例激增趨勢。

不過此時確有不少黴漿菌相關的錯誤訊息傳出，近期網路上傳出「明天起記得戴口罩」、「黴漿菌入侵台灣」等訊息，再附上「12月1日起 8大場所強制戴口罩」的圖卡示警。疾管署今日特別澄清，該則圖片是2020年新冠防疫措施，為過時資訊。

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▲近期錯誤資訊「十二月一日起 8大場所強制戴口罩」在網路流傳，疾管署澄清。（圖／疾管署提供）

依疾管署今年8月15日起實施戴口罩規定，目前應戴口罩場所為醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構之室內空間，其餘則有建議戴口罩之情境或由民眾自主決定戴口罩，請民眾勿上當誤信，亦請勿轉傳與散布。

疾管署重申，有關防疫相關政策、規範等資訊應以該署公布為主，並可至該署官網查詢 ( https://www.cdc.gov.tw/ )，勿輕信社群軟體、網路流傳消息。另提醒民眾，收到來路不明防疫訊息須多加留意、查證，切勿轉傳散播。