柯文哲總統局結束了？　吳子嘉：若吳欣盈不具資格恐無法參選

▲吳欣盈受訪。（圖／記者陳煥丞攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈日前受訪時被媒體詢問美國籍身分一事，她自稱早已放棄美國籍，並強調「這是我和美國政府之間的事」，引發熱議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉痛批，柯文哲的總統局他敢宣布「結束了」，因為所有的藍綠軍都各自歸隊了，且若吳欣盈不具備資格，就會被中選會取消參選資格，會影響到台灣最後的選戰。

吳欣盈29日晚間出席活動時，有媒體詢問其美國身分一事，她表示自己在好幾年前就放棄了，不是因為選舉才放棄，沒必要對外公開放棄證明，更強調「這是我和美國政府之間的事。」

對此，吳子嘉29日在節目《關鍵時刻》中痛批，柯文哲的總統局他敢宣布「結束了」，因為所有的藍綠軍都各自歸隊了，且吳欣盈不覺得要對外公開放棄證明，但很抱歉，台灣的規定，包括藝人賴佩霞都是公開放棄美國籍的放棄證明，要拿出來給中選會看，才能夠參加遊戲，這很簡單。

「真是無知的力量！你在選中華民國副總統，當然是關台灣政府的事情，所以中選會的回答非常好，就是要吳欣盈12月5日給大家交代。」吳子嘉說，只剩下一個禮拜的時間，沒什麼好囉唆，他要是吳欣盈的話，就會很爽快地告訴台灣民眾「很抱歉我沒有放棄美國籍」，因為伸頭也是一刀，縮頭也是一刀，乾脆光棍一點、漂亮一點，或是柯文哲幫她宣布這次有作業上的疏忽。

不過，主持人劉寶傑提及，柯辦發言人戴于文以「吳欣盈已擔任過立委」為由，表示沒有問題；對此，吳子嘉開轟，他的好友李慶安當年從市議員到立委做了20幾年的公職，全部都有美國國籍，而柯文哲說的話本來就可信度不高，若吳欣盈不具備資格，就會被中選會取消參選資格，會影響到台灣最後的選戰。

中選會昨日發布新聞稿指出，各組參選人在申請登記時均繳交授權查證外國國籍同意書，目前已於27日依法循例函請外交部協助查證，目前正進行第16任總統、副總統選舉候選人資格審查作業，將於12月5日前召開委員會議審定總統、副總統選舉候選人名單，並於12月15日公告第16任總統、副總統選舉候選人名單。